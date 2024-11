¿Apoyarán los legisladores republicanos las propuestas de Donald Trump para su segundo mandato?

En estas elecciones no llamó a los mexicanos violadores ni repitió que construiría un muro que les impida cruzar la frontera. En cambio, Donald Trump hizo varias promesas, contradictorias, eclécticas, pero eso sí atractivas para los votantes, pero que no serán del gusto de todos los legisladores republicanos que simplemente no las aprobarán, de acuerdo con el politólogo de la Universidad de Massachusetts, Ray La Raja.