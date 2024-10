Trump congrega a miles de simpatizantes en el centro de Nueva York para su gran mitin

Los alrededores del Madison Square Garden, en el corazón de Manhattan, se llenaron de miles de simpatizantes del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, más de cinco horas antes de que el expresidente aparezca en este icónico escenario para celebrar un mitin con el que quiere dar comienzo a la última semana de campaña electoral.

La llegada de una multitud de simpatizantes de Trump provocó cortes de calles y problemas de tráfico varias horas antes del comienzo del mitin, a las 5 de la tarde, y para el que se habían reservado unas 19,500 plazas, que según la campaña del republicano se agotaron en cuestión de horas.

En un ambiente tranquilo, las asistentes, ataviados con las gorras rojas de "Make America Great Again" (Hagamos EE.UU. grande de nuevo) o camisetas con el lema "No more bullshit!" (Se acabaron las tonterías), comenzaron a acceder al mediodía al conocido como el escenario más famoso del mundo.

Trump tiene previsto aparecer con otras cabezas de cartel de su campaña, como el magnate Elon Musk, el excandidato presidencial independiente Rober F. Kennedy Jr. o el CEO de UFC, Dana White.

El republicano ha osado aparecer en una ciudad de mayoría demócrata y en un estado que toda las encuestas dan a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Este será su segundo mitin en Nueva York desde su aparición en el Bronx el pasado 23 de mayo.

El despliegue policial alrededor del Madison Square Garden ha sido especialmente fuerte debido a que el centro de conciertos se encuentra en el importante nudo de transporte de la estación de Penn y había temores de protestas antiTrump.

La gran mayoría de asistentes son blancos, algunos venidos de estados vecinos, aunque EFE pudo hablar con algunos latinos que votarán por Trump el 5 de noviembre.

"Él defiende mejor los valores de la familia. Por eso votaremos por él", indicaron a EFE algunos de esos asistentes.

Judíos ortodoxos que consiguieron las codiciadas invitaciones al mitin aseguraron que "con Trump la alianza con Israel está blindada, mucho mejor que con Harris, que no sabemos qué postura tiene".

Según la portavoz de la campaña de Trump, Danielle Álvarez, la selección del Madison Square Garden para este gran mitin de recta final de la campaña responde a la intención del candidato de "hablar a todos los votantes desde la meca de los medios del mundo, Nueva York".