El CNE certifica por segunda vez la victoria de Maduro en las elecciones con un 96,87% escrutado

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, ha certificado este viernes por segunda vez la victoria del presidente, Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales con un 96,87 por ciento de los votos escrutados.

Maduro, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha obtenido un 51,95 por ciento de los votos frente a su principal rival, el opositor Edmundo Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con un 43,18 por ciento de los apoyos.

En un tercer lugar estaría el candidato de Acción Democrática (AD), Luis Martínez, con un 1,24 por ciento de los apoyos. El resto de aspirantes no superan la barrera del 1 por ciento. Asimisimo, la participación de los comicios se ha situado en un 59,97 por ciento, según ha recogido el diario 'El Universal'.

AUSENCIA DE GONZÁLEZ EN LA SALA ELECTORAL

Maduro ha acudido este viernes a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia tras presentar un recurso de amparo con el objetivo de dirimir el proceso electoral. Junto a él han acudido otros candidatos, aunque destaca la ausencia de González.

Uno de los candidatos, Antonio Ecarri, ha exigido al CNE "que asuma su responsabilidad" y publique los resultados electorales. "No puede ser que los venezolanos, a estas alturas, todavía no tengamos publicados los resultados por mesa", ha criticado.

En este sentido, Ecarri ha asegurado que es necesaria "transparencia" y "paz" en el país. "La soberanía popular es sagrada y tenemos que hacerla respetar. Si hay denuncias gravísimas sobre el proceso, las instituciones tienen que resolverlo de manera inmediata", ha agregado.

Por su parte, el candidato Benjamin Rausseo ha coincidido en que el CNE "ha tardado mucho". "Es necesario que se aclare lo más pronto posible para que cese ese manto de opacidad que hasta ahora ahora lo que nos ha llevado es a enfrentamiento", ha subrayado.

De la misma forma, el candidato Claudio Fermín se ha expresado también en esos mismos términos. "Las actas de escrutinio es una contribución necesaria a la transparencia y es una gran contribución a la tranquilidad del país", ha indicado.

Además de González, otro de los candidatos que no ha acudido ha sido Enrique Márquez, quien ha denunciado en la red social X que no le ha llegado ninguna citación. "No sé si debo asistir acompañado de un abogado porque nadie me lo informó. Todo es opaco en esa citación", ha agregado.

Finalmente Márquez ha acudido a la sala electoral, pero no ha firmado el acta de notificación. "La sala electoral admite un recurso contencioso electoral y permite que nos demos por notificados sin conocer el recurso", ha alegado.

"Me voy como vine, sin saber exactamente de qué se trata esto, pero desde acá ratifico mi compromiso firme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la paz en nuestro país. Ratifico mi compromiso con la voluntad popular expresada el 28 de julio", ha zanjado.

Por otro lado, el candidato Javier Bertucci ha criticado la ausencia de González, a quien ha instado a presentar las actas electorales para que se pueda demostrar "el fraude". "Aquí quedará, ante la historia, ante el país, quienes tenemos un plan por la paz", ha aseverado.

Maduro acudió el miércoles ante la Justicia para que se citase a todos los candidatos de las elecciones presidenciales y que se recaben todos los documentos para validar los resultados. El presidente afirmó que el PSUV estaba dispuesto a presentar el 100 por ciento de las actas que están en sus manos.