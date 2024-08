Venezolanos convocan a marcha en Miami en rechazo al "fraude electoral" de Maduro

La comunidad venezolana de Miami hizo una convocatoria este viernes para unirse al llamado hecho por la líder de la oposición María Corina Machado de cara a manifestarse el sábado contra el "fraude electoral" tras las elecciones en Venezuela del pasado domingo.

La directora del Comando Con Vzla de EE.UU., María Teresa Morín, señaló hoy en una rueda de prensa en Miami, en el sur de Florida (EE.UU.), que la marcha pacífica busca expresar su solidaridad con los miembros de la oposición en el país latinoamericano, donde se han registrado al menos 12 muertos y alrededor de un millar de personas detenidas.

Las autoridades electorales de Venezuela han declarado al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, ganador de los comicios del pasado domingo, tras lo cual se han sucedido múltiples protestas ante lo que la oposición califica de fraude, al mismo tiempo que EE.UU. y varios países de la región han expresado su rechazo al no mostrarse ningún escrutinio oficial.

Por el contrario, Machado y el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia han hecho público un 81 % de las actas de votación que dan como ganador a González Urrutia con el 67 % de los votos, frente a un 30 % obtenido por Maduro.

"Vamos a rechazar las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro de desconocer el resultado de la voluntad del pueblo venezolano, que decidió que nuestro presidente es Edmundo González Urrutia", enfatizó Morín hoy.

Durante el encuentro con la prensa en la sede de la Alcaldía de Miami, Morín aludió visiblemente emocionada a las detenciones y torturas que están sufriendo muchos jóvenes que han salido a protestar en Caracas y las principales ciudades de Venezuela.

"Este es un régimen que ya ni siquiera tiene miedo a lo que sus palabras y acciones puedan generar", se lamentó.

Ante el pronóstico de lluvias y mal tiempo para la jornada del sábado en el sur de Florida, Morín manifestó que "la lluvia es nada" en comparación con lo que está viviendo la oposición en el país latinoamericano.

No dudó en prever la participación de decenas de miles de personas a la manifestación convocada en el parque Bayfront de Miami, en el centro de la ciudad, hogar de la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos.

Las movilizaciones y protestas seguirán en Venezuela

Este mismo viernes, Ernesto Ackerman, presidente de la organización Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), llamó a todos los venezolanos de la diáspora a participar este sábado en las diferentes manifestaciones programadas en "rechazo mundial al fraude electoral" en Venezuela.

"El mensaje principal que vamos a trasladar mañana a nivel internacional es que las protestas y movilizaciones en las calles de Venezuela en apoyo a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia van a seguir con el reclamo de la victoria de la oposición" en las elecciones del domingo pasado, señaló Ackerman.

El presidente de IVAC subrayó que Corina Machado "sigue en Venezuela, no se ha fugado ni está en la clandestinidad o escondida. Eso no es cierto. Lo que no está es tan expuesta como estaba hasta ahora", ya que el "gobierno dictatorial de Maduro la quiere detener y llevarla presa".

Machado reapareció el jueves para convocar a los venezolanos a manifestarse el sábado en todas las ciudades de Venezuela, en contra del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones del domingo.

La líder de la oposición denunció ayer en una carta en el Wall Street Journal la "represión brutal" de Maduro contra las protestas posteriores a los resultados y reportó 20 muertos, 1.000 detenidos y once desapariciones forzadas por las fuerzas de seguridad estatales.

Este mismo viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ratificó que Maduro fue reelegido en los comicios presidenciales del domingo pasado con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo Gonzáález Urrutia, con el 96,87 % de las actas escrutadas.