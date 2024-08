Turquía aprueba ley para eliminar a perros callejeros

Los legisladores aprobaron el martes una nueva ley destinada a eliminar millones de perros callejeros de las calles de Turquía, que los amantes de los animales temen que lleve a que muchos de los perros sean asesinados o terminen en refugios abandonados y superpoblados.

Algunos críticos también argumentan que la ley se utilizará para atacar a la oposición, que logró enormes avances en las últimas elecciones locales del país. La legislación incluye sanciones para los alcaldes que no cumplan sus disposiciones y el principal partido de la oposición se ha comprometido a no implementar la ley.

Los diputados de la Gran Asamblea Nacional turca aprobaron la legislación después de una tensa y maratónica sesión nocturna mientras el gobierno presionaba para que se aprobara antes del receso de verano. Las manifestaciones en ciudades de toda Turquía vieron a miles de personas pidiendo la eliminación de un artículo que permitiría que algunos animales callejeros fueran sacrificados. Los legisladores de la oposición, los grupos de protección de los animales y otros han bautizado el proyecto de ley como la "ley de la masacre".

El presidente Recep Tayyip Erdogan, que ahora debe firmar la ley, agradeció a los legisladores de su partido gobernante y de partidos aliados que votaron a favor de la ley después de una sesión “intensa y agotadora”.

“A pesar de las provocaciones de la oposición y las campañas basadas en mentiras y distorsiones, la Asamblea Nacional escuchó una vez más al pueblo y se negó a ignorar los gritos de la mayoría silenciosa”, dijo.

El gobierno estima que alrededor de 4 millones de perros callejeros deambulan por las calles y las zonas rurales de Turquía. Aunque muchos son inofensivos, un número cada vez mayor se congrega en manadas y varias personas han sido atacadas. La gran población de gatos callejeros del país no es el foco del proyecto de ley.

En la plaza Sishane de Estambul, cientos de personas se reunieron y emitieron un mensaje desafiante al gobierno. “Su ley de masacre es solo un trozo de papel para nosotros”, dijeron los organizadores a la multitud. “Escribiremos la ley en las calles. La vida y la solidaridad, no el odio y la hostilidad, triunfarán”.

Los amantes de los animales en la capital, Ankara, protestaron frente a las oficinas municipales. Entre silbidos y abucheos, se leyó una declaración: “Estamos advirtiendo al gobierno una y otra vez: detenga la ley. No cometa este crimen contra este país”.

También se llevaron a cabo protestas organizadas por partidos políticos y grupos de protección de los animales en ciudades de toda Europa, donde hubo advertencias de que la ley podría disuadir a los turistas de visitar Turquía.

El principal partido de la oposición de Turquía dijo que buscaría su cancelación en la Corte Suprema del país.

“Han hecho una ley que es moral, concienzuda y legalmente incumplida. No pueden lavarse las manos de la sangre”, dijo Murat Emir, un alto diputado del Partido Republicano del Pueblo, o CHP, el domingo por la noche en el parlamento. Cuestionó por qué el proyecto de ley exigía que se recogieran los animales sanos y no agresivos si no se los iba a matar.

Otros culparon del crecimiento de la población canina callejera a la falta de implementación de las regulaciones anteriores, que exigían que los perros callejeros fueran capturados, castrados, esterilizados y devueltos al lugar donde fueron encontrados.

La Sociedad Protectora de Animales Internacional (Humane Society International) dijo en un comunicado que había escrito a Erdogan para expresar su preocupación por el hecho de que la ley causará “sufrimiento innecesario y muerte a innumerables animales en un arreglo a corto plazo que no ofrecerá una solución a largo plazo”.

Ali Ozkaya, del Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan, o AKP, describió el proyecto de ley como una “exigencia de la nación”.

La nueva legislación exige que los municipios recojan a los perros callejeros y los alberguen en refugios para que sean vacunados, castrados y esterilizados antes de ponerlos a disposición para su adopción. Los perros que sufran dolor, estén enfermos terminales o representen un riesgo para la salud de los humanos serán sacrificados.

Sin embargo, muchos se preguntan de dónde sacarán el dinero los municipios con problemas de liquidez para construir los refugios adicionales necesarios.

El CHP, que ganó en muchas de las municipalidades más grandes de Turquía en las elecciones a principios de este año, ha dicho que no implementará la ley. Sin embargo, el proyecto de ley recién aprobado introduce penas de prisión de hasta dos años para los alcaldes que no cumplan con sus obligaciones de hacer frente a los perros callejeros, lo que hace sospechar que la ley se utilizará para perseguir a los alcaldes de la oposición.

El gobierno niega que el proyecto de ley conduzca a un sacrificio generalizado. El ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, dijo a los periodistas la semana pasada que cualquiera que mate a perros callejeros "sin motivo" será castigado.

"Esta no es una ley de 'masacre'. Es una ley de 'adopción'", dijo el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Ibrahim Yumakli, a la televisión HaberTurk en una entrevista.

Murat Pinar, que dirige una asociación que hace campaña a favor de medidas para mantener las calles a salvo de los perros callejeros, dice que al menos 75 personas, incluidos 44 niños, murieron como resultado de ataques o accidentes de tráfico provocados por perros desde 2022. Ese es el año en que su hija de 9 años, Mahra, fue atropellada por un camión después de huir de dos perros agresivos.

En Estambul, Cigdem Aksoy dijo que estaba tan molesta por la votación que no podía dormir por la noche.

"Estos animales que nos miran a los ojos y piden ayuda serán exterminados", dijo. "En lo que a mí respecta, nadie puede quitar una vida que fue creada