Gobernador de Puerto Rico llama a "corregir desigualdades"

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, instó este jueves a "corregir las desigualdades" de ciudadanía que tienen los puertorriqueños, con motivo de la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos.

"En Puerto Rico sabemos que aún faltan por corregir desigualdades que persisten entre los ciudadanos que viven en los estados y los ciudadanos que vivimos aquí", subrayó el mandatario.

Cada cuarto día de julio la nación norteamericana festeja su declaración de independencia de la Corona británica, pese a que se produjo el 2 de julio de 1776.

La razón de que se celebre dos días después se remonta al 2 de julio de 1776, cuando se pusieron de acuerdo las 13 colonias de Estados Unidos para separarse del Imperio británico; sin embargo, el anuncio impreso del Congreso de que Estados Unidos pasaba a ser un país independiente llegó dos días después, o sea, el 4 de julio.

"Celebramos este día porque reconocemos la valía del sistema de gobierno de Estados Unidos, un gobierno que valora la libertad, los derechos humanos y el bienestar común. Como ciudadanos americanos aspiramos a todos esos derechos que disfrutan nuestros conciudadanos en los estados", sostuvo Pierluisi.

sin representaciÓn en el gobierno

"No hay democracia plena cuando no tenemos representación en el gobierno, cuando no gozamos de trato igual, cuando se discrimina contra nuestra gente necesitada, cuando se nos impone una Junta de Supervisión y cuando se falla en actuar ante nuestros reclamos", agregó al gobernador.

A su juicio, el actual estatus de Estado Libre Asociado, "es una vergüenza que no debe tener cabida en la democracia americana porque es inconsistente con sus principios. Cualquiera que defienda este estatus indigno que tenemos es cómplice del coloniaje, es partícipe del discrimen", agregó.

"Es colaborador de la falta de esos derechos por los que nuestros veteranos pelearon y que nuestro militares defienden", añadió Pierluisi.

El mandatario explicó que esas son las razones para convocar una nueva consulta de estatus e hizo hincapié en la necesidad e importancia de "seguir presionando y levantando la voz" para que el gobierno federal "haga valer la voluntad del pueblo".

Pierluisi convocó el martes un nuevo referéndum "criollo" sobre el estatus político de la isla a celebrarse el próximo 5 de noviembre, coincidiendo con las elecciones generales.

El plebiscito, que es de carácter local al no contar con la aprobación del Gobierno estadounidense, incluirá tres opciones no coloniales ni territoriales. La primera de ellas es la ‘estadidad’ (anexión a Estados Unidos), la segunda es la independencia y la tercera es la soberanía en libre asociación.

El gobernador indicó que realizaba la convocatoria al amparo de la Ley 165 de 2020, que lo faculta a convocar cualquier elección que considere necesaria o cuando medie alguna propuesta de estatus político presentado por una o ambas cámaras de la Legislatura de EE.UU.

El gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) lleva como lema la ‘estadidad’, mientras que los opositores Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) abogan por mantener el estatus actual y por la independencia, respectivamente.

Puerto Rico tiene un cierto grado de autonomía, con Gobierno y Constitución propios, pero fronteras, defensa y relaciones exteriores son responsabilidades que se reserva EE.UU.