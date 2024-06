López Obrador pide a Biden y Trump que no culpen a México de la migración en el debate presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió "no culpar a México" de la migración en el debate que tendrán este jueves el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y su rival, el exgobernante Donald Trump (2017-2021), al afirmar que "no hay un problema grave".

“Que sepan cómo está la situación migratoria hoy en la frontera norte para que no se use de excusa de pretexto el tema migratorio, con el afán nada más de culpar por culpar a México y querer quedar bien con los ciudadanos de Estados Unidos, con todo respeto a los dos candidatos", solicitó López Obrador en su conferencia matutina.

Sus declaraciones se producen horas antes del debate que transmitirá CNN que no tiene precedente porque ocurre antes de las convenciones de ambos partidos, que oficializan las nominaciones a la carrera presidencial, no estará organizado por la Comisión de Debates Presidenciales, y no tendrá público.

Trump y Biden llegan a su primer debate empatados en las encuestas Lea también

El gobernante mexicano previó que uno de los temas centrales será la migración, pero pidió considerar que los arrestos de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México han caído más del 72 %, hasta 3.479 el 25 de junio, desde los 12.498 del 18 de diciembre, el punto más álgido del año pasado.

"Si se trata el tema migratorio, que se actúe con objetividad y con apego a la verdad. Actualmente no hay un problema grave en lo migratorio y los dos, tanto el expresidente Trump como el presidente Biden, saben que nosotros hemos insistido en atender las causas de la migración y hemos estado haciendo lo que nos corresponde", dijo.

López Obrador argumentó que la migración ha disminuido porque su Gobierno ha llegado a acuerdos con países expulsores como Ecuador, Venezuela, Cuba y Haití.

También aseveró que la migración de mexicanos ha caído porque Estados Unidos tiene una tasa de desempleo del 3,9 % y México una de 2,7 %, según sus datos, por lo que "ya no van tantos".

"México colabora porque queremos tener una relación de buena vecindad con Estados Unidos y lo hemos logrado, pero como vienen los debates, sí hay la tentación de culpar, pero esta es la realidad", sostuvo.

El encuentro ocurrirá a poco más de cuatro meses de que sean las elecciones de Estados Unidos, en las que la migración en la frontera con México es un tema central y el ganador tratará con la próxima mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre con la promesa de continuar la política de López Obrador.

“Es muy importante ver el debate, aunque se trata de Estados Unidos, son nuestros vecinos, viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, somos los principales socios comerciales en el mundo, compartimos muchos kilómetros de frontera", concluyó.