Ola de calor provocará temperaturas muy altas varias zonas de Estados Unidos

Se espera que varias partes de California, Nevada y Arizona presenten temperaturas muy altas esta semana con la llegada de la primera ola de calor que, según pronósticos, generará temperaturas de tres dígitos en la escala Fahrenheit en áreas como Phoenix, que el verano pasado tuvo un récord de 31 días consecutivos con al menos 43,3 °C (110 °F).

Para el miércoles, la mayor parte de un área que se extiende desde el sureste de California hasta la parte central de Arizona tendrá "fácilmente, sus más altas" temperaturas desde septiembre pasado, y es posible que se rompan récords de temperaturas diarias desde Las Vegas hasta Phoenix, indicó el lunes el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Se han emitido alertas de calor excesivo desde las 10 de la mañana del miércoles hasta las 8 de la noche del viernes debido a "condiciones peligrosamente calurosas", indicó el organismo.

Los equipos contra incendios estarán en alerta roja especialmente en Arizona, donde las restricciones de fuego entraron en vigor antes del Día de los Caídos en Guerras en algunas áreas, y se ordenarán para el jueves en la mayoría de las zonas occidentales y del centro-sur del estado, según las autoridades.

Los organismos de pronóstico de incendios y el Centro de Coordinación del Suroeste en Albuquerque, Nuevo México, indicaron que, generalmente, el clima de la región no se vuelve tan caluroso sino hasta mediados o finales de junio.

"Parece que la Madre Naturaleza nos está aumentando el calor un poco antes de lo usual", dijo la tarde del lunes Tiffany Davila, vocera del Departamento de Recursos Forestales y Manejo de Incendios de Arizona.

"No podemos huirle a un incendio solo porque la temperatura exterior casi llega a los 113 grados (Fahrenheit, que es 45 °C) Pero sí podemos vigilar a todas las personas que estén en el campo. Hay que asegurarse de que se mantengan hidratadas y que tomen más descansos de lo usual", dijo a The Associated Press.