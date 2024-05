Suprema decide el futuro del candidato opositor

La Corte Suprema de Justicia de Panamá informó que sesionará desde el martes hasta “llegar a una decisión” sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el candidato presidencial que lidera las encuestas con miras a las elecciones del domingo. El fallo es esperado con expectativa en el umbral de una de las votaciones más complejas en el país centroamericano.

En manos de los magistrados del máximo tribunal está el futuro de la candidatura de José Raúl Mulino, el sustituto en la boleta del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). La inhabilitación del exmandatario y su posterior reemplazo en la candidatura es un caso sin precedentes desde que la nación de más de cuatro millones de habitantes recobrara la democracia hace más de tres décadas y que ha rodeado de incertidumbre el actual proceso.

La Corte debe decidir si mantiene a Mulino en la carrera presidencial o si anula su postulación, lo que podría dejar fuera de las elecciones a la candidatura con mayor apoyo hasta ahora según las encuestas.

posibles apelaciones

Su decisión podría ser objeto de posibles apelaciones. Tampoco se descarta que el máximo tribunal opte por aplazar su resolución hasta después de la votación.

Mulino, un abogado y exministro de Seguridad de 64 años, recibió el 4 de marzo la autorización del Tribunal Electoral para que reemplazara en la nómina de los partidos Realizando Metas y Alianza a Martinelli, luego de que el popular exgobernante de 72 años fuera inhabilitado electoralmente tras confirmarse una condena en su contra de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales.

Martinelli insiste en su inocencia y sostiene que es una supuesta persecución política en su contra.

La demanda contra la candidatura de Mulino la presentó la abogada Karisma Etienne Karamañites, a título personal según ella, argumentando que el aspirante no es elegible porque su nómina no fue sometida a primarias por Realizando Metas y que, por ende, no recibió una acreditación como tal de la Junta Nacional de Escrutinio.

Pero uno de los tres magistrados del Tribunal Electoral, Luis Guerra, sostiene que en el caso de Mulino se aplicó una norma que señala que cuando un candidato idóneo es inhabilitado por cualquier circunstancia, el suplente o en este caso el candidato vicepresidencial puede ocupar ese espacio.

“El tribunal no hace nada de manera caprichosa”, aseguró en referencia a una consulta que le formuló el magistrado de la Corte Suprema que tramita la demanda, Olmedo Arrocha, sobre quién decidió que Mulino debía ser candidato presidencial.

Otros juristas alegaron posteriormente que permitir a Mulino presentarse en los comicios sin acompañante en la boleta podría generar una situación que chocaría con la Constitución, en el caso de que él gane la elección. La Carta Fundamental establece que el presidente electo debe asumir el quinquenio con su respectivo vicepresidente o vicepresidenta.

archivar la demanda

La víspera un grupo de abogados conocidos pidió a la Corte Suprema que archive la demanda al señalar que ya está en marcha desde hace días el voto adelantado en el exterior.

Mulino, quien según las encuestas de intención de voto aventaja por algo más de 10 puntos porcentuales a sus más próximos rivales —el expresidente Martín Torrijos, los abogados Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino que se autodefine como el candidato anticorrupción, y Rómulo Roux, antiguo aliado de Martinelli del partido Cambio Democrático— clausuró su campaña el domingo recibiendo el respaldo, a través de un vídeo grabado, de Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua desde inicios de febrero.

Torrijos, de 60 años y quien gobernó entre 2004 y 2009 previo al periodo de Martinelli, cerró su campaña el sábado y la víspera recibió el respaldo de uno de los aspirantes independientes rezagados en las encuestas que claudicó a seguir en carrera, Melitón Arrocha.

Lombana y Roux, tercero y segundo en las pasadas elecciones de 2019, realizarán sus cierres de campaña el martes y miércoles. El oficialista José Gabriel Carrizo y las independientes Zulay Rodríguez y Maribel Gordón lo harán miércoles y jueves.