Pedro Sánchez vuelve al trabajo tras el sobresalto de su amenaza de dimisión

Tras casi una semana de suspense y agitación nacional por el amago de dimisión de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español y la política española recuperaron este martes una cierta normalidad.

Sánchez presidió el Consejo de Ministros y concedió una entrevista a una emisora de radio, en su primera jornada normal en una semana.

El miércoles pasado, tras una breve participación en la sesión de control del Gobierno en el Congreso, Sánchez decidió suspender toda su agenda hasta el lunes y refugiarse en el palacio de la Moncloa, como anunció a la ciudadanía en una carta en las redes sociales.

Estaba apesadumbrado, decía, por los ataques de la oposición que sufre su familia y, más concretamente, su mujer Begoña Gómez, de quien se supo aquel día que iba a ser investigada por la justicia por "corrupción".

Tras cinco días de reflexión, el lunes Sánchez anunció que se quedaba en su puesto para "trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente" de la "democracia" española, sin dar detalles de cómo iba a hacerlo.

"No informé a nadie de la carta, no informé ni a mi mujer, mi mujer se enteró después de haber publicado la carta en un medio en redes sociales, y fue la primera que me dijo que no dimitiera", explicó Sánchez en la entrevista concedida a la Cadena Ser, en pleno debate sobre si su gesto fue sincero o respondió a un cálculo político.

Sánchez añadió que se propuso reflexionar sobre si tenía "fuerzas para poder afrontar un desafío muy grave, muy complejo, como es el de cómo luchar contra la desinformación, contra los bulos y contra la campaña de difamación".

Y la respuesta, dijo, es continuar. "Estoy con ánimo para estos tres años" de legislatura "y para los que quieran los españoles", añadió el líder socialista de 52 años, en el poder desde 2018.

Reproches de la oposición

Pero la oposición de derechas insistió en que Sánchez había jugado con los españoles. "La gente se ha sentido, con toda logica, manipulada e insultada con este comportamiento", dijo el conservador Alberto Núñez Feijóo, líder de la primera formación de la oposición, el Partido Popular (PP).

Feijóo instó a Sánchez a explicar el caso que afecta a su mujer, una investigación que está bajo secreto judicial, pero que según el medio digital El Confidencial se centra en sus presuntos vínculos con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el Gobierno para su rescate.

"Ante la reiterada ausencia de explicaciones, acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno", explicó Núñez Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores.

Desde que llegó al poder hace seis años, la legitimidad del líder socialista ha sido regularmente cuestionada por el PP y el ultraderechista Vox, que le reprochan haberse apoyado en la extrema izquierda y los partidos vascos y catalanes, después de una moción de censura contra su predecesor conservador Mariano Rajoy.

Y el contexto político se ha tensado aún más en los últimos meses después de que Sánchez, que quedó segundo en las elecciones del 23 de julio por detrás de Núñez Feijóo, logró sin embargo que el Parlamento le devolviera el poder en noviembre gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes, a cambio de una ley de amnistía muy polémica para los separatistas implicados en el intento de secesión de Cataluña en 2017.