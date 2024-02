El expresidente Martinelli está en la embajada de Nicaragua en Panamá tras recibir asilo

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), candidato a la reelección en los comicios de mayo próximo y condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo, se encuentra en la embajada de Nicaragua en Panamá tras recibir asilo, afirmó este miércoles su portavoz, Luis Eduardo Camacho.

"Está en la embajada", declaró Camacho a los periodistas frente a la sede diplomática de Nicaragua, cuyo Gobierno informó este miércoles que ya concedió el asilo al expresidente panameño y que solicitó a la Cancillería panameña que le dé el salvoconducto de salida.

Martinelli, de 71 años, pidió asilo a Nicaragua "en razón de que su vida corre peligro, ese fue el fundamento, que es un perseguido político y su vida corre peligro", afirmó Camacho, señalando de ello al Gobierno del presidente panameño, Laurentino Cortizo.

Camacho, como ya lo ha dicho antes Martinelli, acusó al Ejecutivo de Cortizo de manipular al Supremo panameño para que rechazara, como ocurrió el jueves pasado, un recurso de casación, la última vía legal para anular la sentencia dictada en julio de 2023 contra Martinelli por blanqueo, con lo que la misma quedó en firme.

Esta sentencia inapelable inhabilita constitucionalmente a Martinelli para ejercer un cargo público por elección popular, como reza el artículo 180 de la Constitución, afirman analistas y abogados panameños, que aseguran que solo falta que se cumplan trámites administrativos tanto para encarcelar al expresidente como para que no aparezca en la papeleta el próximo 5 de mayo.

El rechazo del recurso de casación conduce a la reclusión de Martinelli "para volver a intentar matarlo" en la cárcel, agregó el portavoz del expresidente.

"El Gobierno de Nicaragua decidió otorgar el asilo político, con lo cual, si alguien tenía alguna duda de que Ricardo Martinelli era un perseguido político, ya no tiene porqué tenerla", y lo que hay que ver ahora es si el Gobierno de Cortizo (...) otorga el salvoconducto de salida (...) o si su sed, su deseo de matar a Ricardo Martinelli son más importantes", declaró Camacho.

Panamá "no puede otorgar" el salvoconducto a Martinelli

La ex fiscal general de Panamá Ana Matilde Gómez dijo a EFE que Martinelli "es un delincuente condenado en firme por un delito penal común y no político, por lo que el Gobierno panameño no puede otorgarle" el salvoconducto por esa causa.

"Por lo tanto, deberá permanecer en la Embajada de Nicaragua sin realizar declaración políticas, porque si lo hace perdería su condición de refugiado en dicha embajada", agregó la catedrática y ex diputada independiente, que señaló a Martinelli de ser "valiente para violar la ley pero cobarde para acatarla".

En ello coincidió el analista panameño José Eugenio Stoute, que opinó que esta es una situación "delicada para el Gobierno de Panamá, no así para el de Nicaragua, porque si Cortizo "concede la salida" del país a Martinelli "esto va a ser un escándalo tremebundo".

"Entre delincuentes se entienden, el otro (el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega) es un violador de derechos humanos y otras cosas que no sabemos, pero este (Martinelli), sabemos que es un lavador de dinero, declarado (...) y reconocido así por la Corte Suprema de Justicia", añadió la ex fiscal general.