Expertos consideran una categoría 6 para la escala de huracanes

Científicos del clima han planteado incluir una categoría 6 en la escala de riesgo de daños por huracanes porque la subida de temperaturas del océano contribuye a tormentas más destructivas.

Durante más de 50 años, el National Hurricane Center (NHC) de EEUU ha utilizado la escala de viento Saffir-Simpson para comunicar el riesgo de daños a la propiedad; etiqueta un huracán en una escala que va desde la Categoría 1 (velocidades del viento entre 119 y 153 kph) hasta la Categoría 5 (velocidades del viento de 250 kph o más).

Pero a medida que el aumento de las temperaturas del océano contribuye a la aparición de huracanes cada vez más intensos y destructivos, los científicos del clima Michael Wehner del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) y James Kossin de la First Street Foundation se preguntaron si la categoría 5 abierta es suficiente para comunicar el riesgo de daños causados por huracanes en un clima cada vez más cálido.

Así, investigaron y detallaron su extensa investigación en un nuevo artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), donde también presentan una hipotética Categoría 6 en la Escala de Viento de Saffir-Simpson, que englobaría tormentas con velocidades de viento mayor a 309 kph.

"Nuestra motivación es reconsiderar cómo el carácter abierto de la escala Saffir-Simpson puede conducir a una subestimación del riesgo y, en particular, cómo esta subestimación se vuelve cada vez más problemática en un mundo que se calienta", dijo en un comunicado Wehner, quien ha pasado su carrera estudiando el comportamiento de los fenómenos meteorológicos extremos en un clima cambiante y en qué medida la influencia humana ha contribuido a los acontecimientos individuales.

Según Wehner, el calentamiento global antropogénico ha aumentado significativamente las temperaturas de la superficie del océano y del aire troposférico en regiones donde se forman y propagan huracanes, ciclones tropicales y tifones, proporcionando energía térmica adicional para la intensificación de las tormentas.

Cuando el equipo realizó un análisis de datos históricos de huracanes de 1980 a 2021, encontraron cinco tormentas que se habrían clasificado como Categoría 6, y todas ocurrieron en los últimos nueve años de registro. Determinaron un límite superior hipotético para los huracanes de categoría 5 observando el rango cada vez mayor de velocidades del viento entre las tormentas de categoría inferior.

Los huracanes, las tormentas tropicales y los tifones son esencialmente el mismo fenómeno meteorológico; su diferencia de nombre es puramente geográfica: las tormentas en los océanos Atlántico Norte y Pacífico Noreste se llaman huracanes, los eventos en el Océano Pacífico Noroeste se llaman tifones y los sucesos en el Océano Pacífico Sur y el Océano Índico se llaman ciclones tropicales.

Además de estudiar el pasado, los investigadores analizaron simulaciones para explorar cómo el calentamiento del clima afectaría la intensificación de los huracanes. Sus modelos mostraron que con 2 grados centígrados de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, el riesgo de tormentas de categoría 6 aumenta hasta un 50% cerca de Filipinas y se duplica en el Golfo de México y que el mayor riesgo de estas tormentas se encuentra en el sudeste. Asia, Filipinas y el Golfo de México.

"Incluso bajo los objetivos de calentamiento global relativamente bajos del Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a sólo 1,5°C por encima de las temperaturas preindustriales para finales de este siglo, las mayores posibilidades de que se produzcan tormentas de categoría 6 son sustanciales en estas simulaciones", dijo Wehner.

"Los mensajes sobre el riesgo de ciclones tropicales son un tema muy activo, y son necesarios cambios en los mensajes para informar mejor al público sobre las inundaciones tierra adentro y las marejadas ciclónicas, fenómenos para los cuales una escala basada en el viento sólo es tangencialmente relevante. Al tiempo que se agrega una sexta categoría al Saffir -La escala de viento del huracán Simpson no resolvería ese problema, pero podría generar conciencia sobre los peligros del aumento del riesgo de huracanes importantes debido al calentamiento global", dijo Kossin.

"Nuestros resultados no pretenden proponer cambios a esta escala, sino más bien crear conciencia de que el riesgo de viento de las tormentas actualmente designadas como Categoría 5 ha aumentado y seguirá aumentando con el cambio climático".