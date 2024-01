Doña Martha, una mujer colombiana de 39 años que tiene 19 hijos de padres diferentes y actualmente se encuentra embarazada, reside en una casa con solo tres habitaciones.

Su historia se hizo viral en redes sociales tras asegurar que vive bien por las ayudas que recibe del Gobierno de Colombia y que, según ella, no piensa parar de tener hijos porque es "un negocio".

Martha recibe entre 300,000 a 320,000 pesos colombianos por los hijos más grandes (76 a 81 dólares), mientras que por los pequeños un bono de alrededor 120,000 pesos (30 dólares).

Según explica la mujer, desconoce los nombres de algunos padres de sus hijos. Sobre su último bebe manifestó ‘‘la verdad yo me fui de rumba y en esa rumbita me gustó el muchacho y así quedé, la verdad no sé ni dónde vive, no lo conozco ni tampoco me interesa’’.

Sobre la comida dijo que “es complicado’’ debido a que algunas veces le toca hacer ollas de sopa buscando ‘‘en la galería huesitos baratos y hago sancochos, frijoles para todos’’, dijo que cuando no tienen el dinero para eso, se ven en la necesidad de comer poco.

‘‘Ellos ya saben, el día que hay comen bien y si no, pues comen lo que haya”.

Con la colaboración del gobierno de su país expresó que logra enviar a los niños al colegio, si no puede de esa manera, lo hace acercándose a algún político que visite su zona.

A otros los envía a trabajar para que lleve dinero.