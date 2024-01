El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió este lunes que existe una "cierta emergencia" energética por el frío en Estados Unidos, donde la onda gélida podría interrumpir el suministro de gas que usan las plantas eléctricas de México.

“Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva, por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos, que afectan sobre todo la producción y la distribución del gas, y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas”, expuso en su conferencia matutina.

Sus declaraciones se producen mientras en Estados Unidos cerca del 80 % del país podría ver temperaturas bajo el punto de congelación y podrían romperse 140 récords entre el lunes y martes, según la cadena CNN.

El mandatario recordó la histórica tormenta invernal de febrero de 2021, cuando cerca de 5 millones de mexicanos en los estados del norte del país se quedaron sin luz por el frío en Texas, donde se suspendió el suministro de gas natural utilizado para la generación eléctrica.

“Ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz, es algo parecido, no igual de intenso, y además ojalá y no se agrave, a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes, sufriendo", apuntó.

El presidente afirmó que su Gobierno resolvió el problema "en una semana" porque intervino la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica del Estado.

“Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue muy importante detener, parar, la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución, entonces podemos subir a las redes de distribución, energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas", aseveró.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano advirtió este lunes de la entrada de aire ártico, con posible caída de nieve y temperaturas mínimas de hasta 10 grados bajo cero, lo que afectará en particular a los estados de la frontera con Estados Unidos.