Más del 55% de la población mundial no tiene cubiertos sus servicios esenciales de salud

A child was vaccinated against cholera by a UNICEF -supported Department of Health mobile team in As-Safira, south rural Aleppo, on 12 December 2022. ​ 150 / 5.000 Resultados de traducción Resultado de traducción Un equipo móvil del Departamento de Salud, apoyado por UNICEF, vacunó contra el cólera a un niño en As-Safira, en la zona rural del sur de Alepo, el 12 de diciembre de 2022.UNICEF