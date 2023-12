Un jugador de videojuegos profesionales ha llamado la atención entre competidores de Estados Unidos.

Se trata de Carlos Vásquez, conocido en el ‘gamer’ como “Rattlehead”, quien a sus 37 años de edad se enfrenta profesionalmente con excepcionales jugadores a pesar de ser ciego completo.

En un reportaje, el medio de comunicación británico BBC News Mundo, reseñó que su discapacidad visual no ha sido impedimento para él, debido a que utiliza otras estrategias apoyado en sus otros sentidos.

“En lugar de ver, Vásquez lo escucha (el popular videojuego Mortal Kombat) y a partir de allí realiza sus movimientos de ataque y defensa”, explicó el diario digital.

El muchacho de Houston, Texas, fue diagnosticado con un tipo de glaucoma a la edad de 11 años y la afección le fue quitando la vista paulatinamente, dejándolo completamente ciego cuando tenía 24 años.

“Durante los primeros años de la enfermedad todavía podía ver los contornos aproximados de los objetos, pero ya no estaban completamente detallados. Con el tiempo mi visión empeoró cada vez más, hasta el punto de que cuando tenía alrededor de 24 años estaba completamente ciego”, contó Vásquez de su historia a la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC, por sus siglas en Inglés).

En ese momento era difícil para él participar en estos juegos, ya que las funciones que ayudan a las personas con discapacidad visual a jugar no existían, pero cuando tenía 20 años, podía jugar algunos juegos de lucha y, en particular, a Mortal Kombat.

“No fue porque Mortal Kombat tuviera características de accesibilidad (en ese momento). Fue simplemente porque jugadores como yo pudimos captar los sonidos. Y eso nos permitió jugar el juego tanto como fuera posible”, afirmó.

La BBC describe que él reconoció que el personaje que empezaba en el lado derecho de la pantalla gruñía con un tono ligeramente más alto que el de la izquierda. Este tipo de sonidos distintivos le permitieron determinar qué personaje estaba interpretando.

En 2023 un número creciente de juegos ya tienen funciones de accesibilidad, incluidos Forza Motorsport, Diablo 4, The Last of Us, Hearthstone, Street Fighter 6 y la última edición de Mortal Kombat.

Forza Motorsport tiene una función llamada “Asistencia a la conducción para ciegos”, mediante la cual a las personas con discapacidad visual se les informa verbalmente sobre las curvas y obstáculos de la pista.

Varios ruidos o señales de audio indican también cosas como la velocidad de un automóvil, si está orientado en sentido contrario o cuándo cambiar de marcha.