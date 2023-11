En toda Alemania, en escuelas, ayuntamientos, sinagogas, iglesias y parlamentos, la gente se reunió el jueves para conmemorar el 85º aniversario de la Kristallnacht o la “Noche de los cristales rotos” de 1938, cuando los nazis aterrorizaron a los judíos en toda Alemania y Austria.

El canciller Olaf Scholz y el principal líder judío de Alemania, Josef Schuster, hablaron en una ceremonia de aniversario en una sinagoga de Berlín que fue atacada con bombas incendiarias el mes pasado.

“Los judíos se han visto especialmente afectados por la exclusión durante siglos”, dijo Scholz en su discurso.

“Aquí, una y otra vez, aquí en nuestra Alemania democrática, y eso después de la ruptura de la civilización cometida por los alemanes en la Shoá”, ellos están siendo discriminados, añadió la canciller, refiriéndose al Holocausto por su nombre hebreo.

“Eso es una vergüenza. Me indigna y me avergüenza profundamente”, dijo Scholz. “Cualquier forma de antisemitismo envenena nuestra sociedad. No lo toleramos”.

La conmemoración del pogromo se produce en un momento en que Alemania está viendo nuevamente un fuerte aumento del antisemitismo a raíz de la guerra entre Israel y Hamás que ha dejado miles de muertos.

noche de terror

El 9 de noviembre de 1938, los nazis mataron al menos a 91 personas y destrozaron 7,500 negocios judíos. También quemaron más de 1,400 sinagogas, según el monumento conmemorativo del Holocausto Yad Vashem de Israel.

Hasta 30,000 hombres judíos fueron arrestados, muchos de ellos llevados a campos de concentración, como Dachau o Buchenwald. Cientos más se suicidaron o murieron como resultado del maltrato en los campos años antes de que comenzaran las deportaciones masivas oficiales.

La Kristallnacht fue un punto de inflexión en la creciente persecución de los judíos que finalmente condujo al asesinato de 6 millones de judíos europeos por parte de los nazis y sus simpatizantes durante el Holocausto.