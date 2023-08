Quedan prohibidos los relojes con la bandera LGBTI en Malasia, con penas de hasta 3 años de cárcel

El Gobierno de Malasia anunció este jueves la prohibición de unos relojes de la marca suiza Swatch con la bandera del arcoíris LGTBI por "ir en contra de la moralidad", con penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 20.000 ringgit (4.375 dólares o 3.984 euros) por llevarlos.

Según publicó hoy el periódico The Star, la prohibición incluye también todo tipo de accesorios, así como cajas y envoltorios de estos relojes que Swatch lanzó el pasado mayo y que fueron confiscados por las autoridades.

"El Gobierno malasio se ha comprometido a parar la difusión de elementos que pueden ser dañinos para la moralidad", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado recogido por The Star.

La prohibición, incluida en la ley de Prensa Escrita y Publicaciones en sus secciones 7 y 8, indica que una persona puede enfrentarse a penas de prisión de hasta tres años o multas de hasta 20.000 ringgit por vender, distribuir o poseer materiales prohibidos.

El Ministerio recordó su "compromiso para mantener la seguridad pública y la armonía" con estas medidas para "reducir la difusión de elementos, creencias y movimientos que van en contra de la sociedad y la cultura locales".

El pasado mayo, la Policía decomisó relojes de once tiendas de Swatch en el país debido a su vinculación con el Orgullo LGTBI, una iniciativa criticada por los grupos defensores de los derechos humanos por entenderla como un ataque contra este colectivo.

La empresa suiza presentó el pasado 24 de junio una denuncia en la que pedía la devolución de 172 relojes confiscados, un juicio que sigue pendiente.

Swatch reclama que las confiscaciones fueron "irracionales" y que los relojes no suponían ningún riesgo para el orden público, la moralidad o ninguna otra ley.

Cualquier tipo de expresión del colectivo LGTBI es polémica en Malasia, donde más del 60 % de sus 34 millones de habitantes son musulmanes, mientras que el resto profesa el budismo (19 %), el cristianismo (9 %) y el hinduismo (6 %), entre otras religiones.

El actual primer ministro, Anwar Ibrahim, pasó cerca de una década en prisión por acusaciones de sodomía y corrupción, que él niega, pero al llegar al poder ha subrayado que su Gobierno no dará más derechos al colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales).

El pasado septiembre, la empresaria transgénero Nur Sajat, dueña de una marca de productos de cosmética, huyó de Malasia al ser acusada de violar la ley islámica y, tras ser retenida temporalmente en Tailandia, fue finalmente acogida en Australia.

Las películas "La bella y la bestia" (Beauty and the Beast, 2017) y "Thor: Love and Thunder" (2022) fueron retiradas de Malasia por tener escenas con referencias al colectivo LGTBI.