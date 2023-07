SIP Condena la muerte de un periodista mexicano

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) execró ayer lunes el asesinato en México del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, el sexto en lo que va de año en ese país, y pidió a las autoridades "protección y atención inmediata a la situación de riesgo que padecen los comunicadores" durante el desempeño de su trabajo.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, expresó, en nombre de la organización, la "solidaridad" con la familia y colegas de Sánchez Íñiguez e instó a las autoridades a "no bajar la guardia e investigar de manera expedita y profunda el asesinato y los secuestros".

Sánchez Íñiguez, corresponsal del periódico La Jornada en el estado mexicano de Nayarit, estaba desaparecido desde el pasado 5 de julio.

El cadáver del periodista de 59 años fue hallado el 8 de julio en la ciudad de Tepic.

La Fiscalía estatal informó de que su asesinato y las desapariciones la semana pasada de los periodistas Jonathan Lora Ramírez y Osiris Maldonado de la Paz estarían relacionadas con su trabajo.

Los tres habían colaborado en proyectos periodísticos y personales. Lora Ramírez y Maldonado de la Paz fueron localizados con vida días después.

ENFRENTAR LA IMPUNIDAD

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, señaló que "indagar para conocer el móvil, señalar y juzgar a responsables del crimen y los secuestros es la ruta para enfrentar la impunidad de la violencia contra los y las periodistas en el país".

Sánchez Íñiguez fue sacado con violencia de su domicilio en la comunidad de El Armadillo, de donde también se habrían llevado su computadora y un disco duro.

El informe del Índice Chapultepec de la SIP sobre libertad de prensa ubica a México en el puesto 17 entre 22 países.

Entre los problemas más significativos de la libertad de prensa, el Índice destaca que "la violencia ejercida contra el gremio periodístico puede considerarse en este momento como incontenible. La omisión de las autoridades continúa siendo una acción continua; no realizan las investigaciones para procurar justicia ni para prevenir ataques a los periodistas y defensores de derechos humanos".

Además de Sánchez Íñiguez, este año también fue asesinado el 23 de mayo Marco Aurelio Ramírez, periodista y colaborador de Periódico Central y Central Puebla, en Puebla.

20 ASESINADOS EN MéXICO

Un total de veinte periodistas fueron asesinados en México en 2022.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas.

Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami (Florida, EE.UU.).