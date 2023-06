El papa condena la violencia sexual utilizada como arma de guerra

El papa Francisco condenó hoy la "violencia sexual utilizada como arma de guerra" y afirmó que "hay que denunciar este crimen vergonzoso y no cansarse nunca de decir no a la guerra y no a la violencia", en un mensaje en su cuenta en Twitter.

"La violencia sexual utilizada como arma de guerra es, desgraciadamente, una realidad extendida. Es preciso denunciar este crimen vergonzoso y no cansarse nunca de decir no a la guerra, no a la violencia", escribió.

Y añadió: "A los supervivientes de las agresiones sexuales en los conflictos, a cada persona herida, digo: aunque los violentos os traten como objetos, el Señor mira vuestra dignidad y os dice a cada uno: Tú eres precioso a mis ojos, eres digno de estima y te amo".

El mensaje se produjo en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, en un contexto en el que las crisis se están multiplicando, los conflictos enquistados se agravan y las tragedias humanas, como la violencia sexual, siguen muy presentes, escribió hoy Naciones Unidas.

"La violencia sexual relacionada con los conflictos, ya sea contra mujeres, niñas, hombres o niños, sigue utilizándose como táctica de guerra, tortura y terrorismo en medio de crisis políticas y de seguridad cada vez más profundas, agravadas por la militarización y la proliferación ilícita de armamento", agregó la ONU.