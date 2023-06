La pugna por la herencia política de Berlusconi

Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, murió ayer. Considerado por la oposición y algunos medios como un populista y el prototipo de lo que hoy representa el trumpismo. Para otros, como los líderes políticos de la derecha italiana como Giorgia Meloni o Roberta Metsola, “el luchador que lideró la centroderecha y el protagonista de la política en Italia y Europa durante generaciones”.

El escritor Andrea Camilleri define a Berlusconi como “el hombre al que los italianos votaban porque veían en él a un triunfador”. Para bien o para mal, su poder e influencia construyó el escenario político italiano actual, y en vida, Il Cavaliere lo sabía. El peaje de su alto personalismo y fuerte ego, se confirma en que Berlusconi nunca consideró tener “un digno sucesor”. Su muerte a los 86 años deja huérfana una de sus más grandes empresas: Forza Italia, el partido de centroderecha que fundó en 2013. Pero, ¿quiénes son los candidatos que se disputarán el liderazgo de la formación política?

Naturalmente, como si se tratase de una sucesión dinástica, el primer nombre que sale a relucir para sustituir la figura del mediático magnate es su hija, Marina Berlusconi. A la primogénita del fallecido ex primer ministro siempre le ha resultado más agradable trabajar entre “bastidores” y ha pasado gran parte de su vida manejando los negocios familiares. Sin embargo, fue ella quien en octubre del año pasado convenció a su padre de reconciliarse con Giorgia Meloni después de que la líder de Fratelli d'Italia le negara algunos ministerios a su aliado en el gobierno de coalición. Marina Berlusconi siempre fue la favorita de sus cinco hijos debido a su discreción, firmeza y tenacidad, características que el líder político siempre apreció, según los medios italianos.

Otro candidato con aspiraciones de liderazgo en Forza Italia es Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo. El actual ministro de Exteriores y coordinador del partido es considerado un político experimentado y moderado. Durante su tiempo en el Parlamento Europeo destacó por sus habilidades diplomáticas. Su enfoque pragmático y su experiencia en asuntos internacionales podrían ser vistos como una ventaja para Forza Italia en un momento en que la política europea sigue siendo un tema crucial.

Finalmente queda Marta Fascina, la última pareja de Berlusconi. La calabresa de 33 años y diputada de Forza Italia empezó en abril a imponer su línea política más extremista en la cúpula del partido. Incluso llegó a desplazar a una de las figuras más importantes de la formación, Licia Ronzulli, quien ocupaba el puesto de jefa de la secretaría.

Para David Gómez, analista político de El Orden Mundial, de los tres prospectos, Tajani es el más factible para la sustitución. “Por su trayectoria, Tajani es la cara más continuista y la que puede dar más estabilidad no sólo a Forza Italia, sino también al gobierno italiano”, comenta Gómez.

No obstante, la prensa italiana ve como principal candidata a Marta Fascina porque es la que mejor relación mantiene dentro de la cúpula de la formación por su proximidad con Berlusconi. “Fascina puede ser la que se encargue tras bastidores de la dirección del partido, mientras la cara visible sea Tajani”, explica Gómez.

Bajo ese panorama, una lucha de poder entre los aspirantes por el liderazgo de la formación conservadora está implícita. El analista opina que es posible que eso pase porque “Forza Italia ha girado en torno a la figura de Berlusconi, entonces el hecho de que no esté el núcleo central de liderazgo va a generar tensiones”.

Otro de los puntos que afectan el espectro político italiano tras la muerte del magnate es el gobierno de coalición que lidera Giorgia Meloni. El ejecutivo, asegura Gómez, seguirá estable. “El gobierno está funcionando y por el momento no se han apreciado grandes tensiones”. Lo interesante, señala el experto, será ver cuál será el futuro electoral de Forza Italia, aunque es el miembro minoritario de la coalición.

“Con Berlusconi se ha mantenido un 8% del voto y no se ha movido demasiado desde los últimos años, pero si no está Berlusconi, que es el que conseguía mantener una base muy sólida y muy fiel de votantes, no está claro si la formación conservadora se pueda desplomar”. El analista de El Orden Mundial especula que el electorado más derechista podría irse a Fratelli d’Italia o a la Liga Norte, mientras que el votante más moderado podría optar por el socialista Matteo Renzi.

Las elecciones europeas de 2024 van a ser esa primera prueba de fuego para ver hacia dónde se dirige el partido fundado por el recién fallecido líder político.