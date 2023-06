Envenenan a casi 80 niñas afganas

Casi 80 niñas fueron hospitalizadas por envenenamiento en dos ataques separados en sus escuelas primarias en el norte de Afganistán, indicó un funcionario de educación local el domingo. Se cree que es la primera vez que ocurre este tipo de agresión desde que los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021 y comenzaron su represión de los derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas. A las niñas se les prohíbe la educación más allá del sexto grado, incluida la universidad, y las mujeres no pueden acceder a la mayoría de los trabajos y espacios públicos.

El funcionario de educación dijo que la persona que orquestó el envenenamiento tenía un rencor personal, pero no dio más detalles. Los ataques se registraron en la provincia de Sar-e-Pul durante el sábado y el domingo. Cerca de 80 estudiantes fueron envenenadas en el distrito de Sangcharak, afirmó Mohammad Rahmani, director del departamento de educación provincial. Agregó que 60 estudiantes fueron envenenadas en la escuela Naswan-e-Kabod Aab y otras 17 fueron envenenadas en la escuela Naswan-e-Faizabad. “Ambas escuelas primarias están cerca una de la otra y fueron atacadas una tras otra”, dijo a The Associated Press. “Trasladamos a las estudiantes al hospital y ahora están todas bien”.

investigación en curso

La investigación del departamento está en curso y sus resultados preliminares muestran que alguien con rencor pagó a un tercero para llevar a cabo los ataques, dijo Rahmani. No dio información sobre cómo las niñas fueron envenenadas o la naturaleza de sus lesiones. Rahmani no dio sus edades, pero dijo que estaban en los grados 1 a 6. El vecino Irán se ha visto sacudido por una ola de envenenamientos, principalmente en escuelas de niñas, desde noviembre pasado. Miles de estudiantes dijeron que se enfermaron por los gases nocivos en los incidentes. Pero no ha habido información sobre quién podría estar detrás de los incidentes o qué productos químicos, si es que los hubo, se han utilizado.