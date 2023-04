Gobernador de Puerto Rico se apena por sus primos que se declararán corruptos

EFE

San Juan, Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró este martes que le "apena" que sus primos, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi, presuntamente se declararán culpables este jueves por una presunta investigación criminal.

"Aparenta ser el caso que mis primos van a aceptar su culpabilidad en un par de días, no tengo detalle de los delitos cometidos, me apena la situación porque son primos míos, pero me molesta de igual manera", afirmó Pierluisi en una rueda de prensa.

El Tribunal Federal de San Juan detalla que a las 09.30 (13.30 GMT), la jueza federal Camille Vélez Rivé celebrará una vista, en la cual Walter y Eduardo Pierluisi renunciarán a la acusación del gran jurado y harán alegación de culpa acordada con el ministerio público.

"Toda corrupción es reprochable, todo acto de corrupción es repudiable, venga de donde venga incluyendo de mis familiares, me apena porque estamos hablando de familia, pero aquí no hay excepciones, lo he dicho y lo repito, aquí en Puerto Rico no hay impunidad, el que falla tiene que responder", agregó el mandatario.

En este contexto, reiteró: "En cualquier familia alguien puede fallar, lo importante es que responda y en mi Administración no hay tolerancia".

"Yo he visto informes periodísticos que hablan de que se va a restituir el dinero, si eso es así es positivo, así debe ser, yo favorezco la restitución, pero esto no está en manos de las autoridades estatales, porque estamos hablando de fondos federales", subrayó Pierluisi.

Walter Pierluisi será representado por los abogados Eduardo Ferrer y Osvaldo Carlo, mientras que su hermano contará con la abogada María Domínguez y Javier Micheo como sus representantes legales.

El pasado 20 de octubre, el FBI, el Departamento de Vivienda federal y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos allanaron las oficinas centrales de American Management y el bufete Pierluisi Isern Law Office en San Juan, ambos de Walter Pierluisi.

Las autoridades también allanaron la residencia de Eduardo Pierluisi.

Un mes después de esta intervención, la Administración de Vivienda Pública canceló los contratos de American Management, que desde el 1995 administraba residenciales públicos en 34 municipios.

Desde el inicio, el gobernador se distanció de sus "primos terceros" a pesar de que ocuparon puestos de relevancia en sus campañas políticas.

"Algo que también a mí me apena es que mis primos llevaban casi 30 años administrando residenciales públicos y que esto acabe de esta forma a mí me duele", sentenció el gobernador, recalcando que no ha tenido "comunicación" sobre el asunto con sus familiares.