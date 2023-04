Actualización: Donald Trump listo para lectura de cargos histórica

AP

Nueva York, Estados Unidos

Siga las actualizaciones en vivo sobre el expresidente Donald Trump, quien se espera que se entregue el martes en un juzgado de Manhattan para ser procesado por cargos derivados de los pagos de dinero para silenciar realizados durante la campaña de 2016 para enterrar las acusaciones de que tenía relaciones extramatrimoniales.

Qué saber:

— Los partidarios de Trump planean un mitin en su ciudad natal

— El fiscal ha llegado al juzgado

— Abogado dice que Trump mantendrá la inocencia en la corte

GREENE HABLA BREVE ENTRE GRITOS

La representante Marjorie Taylor Greene reunió brevemente a los partidarios de Donald Trump frente al juzgado de Manhattan el martes por la mañana antes de la lectura de cargos del expresidente.

Después de que ella salió de un SUV, una gran multitud rodeó a la republicana de Georgia, una vez rechazada por el Partido Republicano como una paria política por su retórica extremista. Atravesó un parque donde cientos de espectadores y periodistas se reunieron y usó un megáfono para hablar brevemente. Era difícil escuchar sus comentarios entre la multitud.

En el video de los comentarios, Greene agradeció a los “partidarios patrióticos de Trump que están aquí hoy”. Llamó a los republicanos “el partido de la paz” y llamó a los demócratas “el partido de la violencia”.

Greene luego hizo una salida rápida. No estaba claro si regresaría. En una entrevista publicada en línea, Greene dijo que planeaba hablar con los medios desde un automóvil y acusó a los contramanifestantes de agresión por hacer sonar silbatos y gritar mientras hablaba.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo el lunes que su mensaje para Greene era que ella debería “comportarse lo mejor posible”. Greene criticó a Adams por "llamarme por mi nombre".

“Como pueden ver, estoy parada aquí protestando pacíficamente”, dijo.

GEORGE SANTOS SE UNE A LOS PARTIDARIOS DE TRUMP FUERA DEL TRIBUNAL

George Santos, el congresista republicano asediado que enfrenta múltiples investigaciones sobre las mentiras que dijo mientras se postulaba para el cargo, se unió a la creciente multitud de personas reunidas frente al juzgado de Manhattan antes de la lectura de cargos del expresidente Donald Trump.

Santos le dijo a The Associated Press que no planeaba entrar al juzgado sino que vino a “apoyar al presidente”.

RALLY POR TRUMP

La gente comenzó a reunirse el martes por la mañana para un mitin a favor de Donald Trump en un parque frente al juzgado donde está previsto que el expresidente sea procesado.

El mitin con la representante republicana Marjorie Taylor Greene estaba programado para comenzar varias horas antes de la comparecencia de Trump en la corte.

También aparecieron algunos manifestantes anti-Trump, que desplegaron una gran pancarta que decía “Trump miente todo el tiempo”.

También se espera que los partidarios de Trump se reúnan en su casa de Mar-a-Lago en Florida el martes por la noche cuando regrese.

LLEGA FISCAL

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, llegó a la corte el martes por la mañana en Nueva York antes de la lectura de cargos del expresidente Donald Trump.

Bragg se convirtió en el primer fiscal de distrito negro de Manhattan en 2022, luego de su elección en noviembre anterior. Heredó una investigación del gran jurado de un año sobre el dinero para silenciar pagado en nombre de Trump durante su campaña presidencial de 2016.

Después de asumir el cargo, Bragg desaceleró el movimiento de su oficina hacia una acusación contra Trump y dijo que le preocupaba la solidez del caso. Eso provocó una protesta pública por parte de dos fiscales que dirigían la investigación y renunciaron.

Pero Bragg convocó a un nuevo gran jurado este año después de condenar a la empresa familiar de Trump por fraude fiscal. Llamó a ese resultado una “fuerte línea de demarcación” para proceder con otras partes de la investigación.

ABOGADO DE TRUMP: 'NO SE DECLARA CULPABLE'

El abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo que la comparecencia del expresidente ante el tribunal para la lectura de cargos del martes sería breve porque el procesamiento “no lleva mucho tiempo”.

“No será un largo día en la corte”, dijo en “Good Morning America” de ABC.

“Conocemos la base de la acusación y las alegaciones fácticas de la acusación”, dijo Tacopina, y agregó que Trump mantendría su inocencia.

“Una cosa les puedo asegurar mientras estoy sentado aquí hoy: no habrá declaración de culpabilidad en este caso. Eso es algo que te puedo garantizar”, dijo.

Tacopina pareció predecir que el caso finalmente sería desestimado.

“No creo que este caso vaya a ver un jurado”, dijo. “Creo que hay un desafío legal que se hará y debería hacerse con éxito”.