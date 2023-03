Bebidas de verano: Cócteles clásicos modernizados

AP

La llegada de la primavera significa que la temporada de entretenimiento de verano no se queda atrás, lo cual es una excelente excusa para refrescarse en la coctelería en casa. Porque al igual que cambiar un neumático y planchar una camisa, preparar un cóctel es una de esas habilidades con las que los adultos deberían estar al menos familiarizados.

Equiparse es simple. Las botellas de estante medio de lo básico (vodka, bourbon, centeno, ginebra, rones blanco y añejo y tequila blanco) lo ayudarán a seguir su camino. Agregue algunos vermuts dulces y secos de bajo costo, tal vez un licor de naranja y una botella de amargo de Angostura, y estará listo.

El equipo es mínimo y asequible. Todo lo que necesita es una coctelera, un vaso agitador, una cuchara de cuello largo, un colador y una taza medidora de 2 onzas. Todo el lote se puede conseguir por menos de $50.

¿En cuanto a las recetas? Pruebe un enfoque de dos por uno que repite los clásicos. Esto significa aprender algunos cócteles clásicos tal como se hacen tradicionalmente, pero también dominar un giro fácil en cada uno, una forma sencilla de mostrar algunas chuletas creativas sin tener que aprender una nueva receta.

¿Donde empezar? Un gin martini, bourbon old fashioned, ron daiquiri, tequila margarita y rye Manhattan son clásicos populares que también se prestan fácilmente a la innovación.

Una vez que te sientas cómodo con los conceptos básicos, es fácil experimentar y crear tus propias ideas.

ANTICUADO

The Old Fashioned nació hace al menos 150 años como poco más que whisky con un terrón de azúcar y amargos de cóctel, a veces con un chorrito de agua. Las cosas se torcieron durante la Prohibición, cuando el licor de mala calidad que los estadounidenses podían beber ya no se podía apreciar en una forma tan simple. Cue la adición de frutas al Old Fashioned.

Afortunadamente, en los últimos años ha habido una reverencia renovada por el estilo antiguo anterior a la prohibición. Esta es la bebida para las personas a las que les gusta el whisky y les gusta fuerte.

3 onzas de bourbon ? de onza (¾ de cucharadita) de sirope de agave o simple Una pizca de amargo de Angostura 1 cubito de hielo pequeño

En un vaso bajo, revuelva el bourbon, el almíbar, el amargo y el cubito de hielo.

RON A LA ANTIGUA

The Rum Old Fashioned es una versión cálida del clásico. Simplemente sustituya el bourbon por 2½ onzas de ron blanco y ½ onza de ron añejo en el clásico Old Fashioned. Si tienes amargos de naranja, son una adición deliciosa.

MANHATTAN

Existen numerosas historias sobre el origen de Manhattan, pero todas sitúan su nacimiento a fines del siglo XIX y en el distrito de la ciudad de Nueva York que le da nombre.

Desde el principio, ha sido una simple mezcla de centeno (primo ligeramente picante del bourbon), vermú dulce y amargos. En algún momento, la cereza marrasquino se convirtió en imprescindible, reemplazando el jarabe simple que a veces se agrega. A las personas a las que les gusta el lado más dulce del whisky les encantará un Manhattan.

2½ onzas de centeno ½ onza de vermú dulce 1 cereza marrasquino 2 chorritos de amargo de angostura Cubitos de hielo

En un vaso agitador, combine el centeno, el vermú dulce y los amargos. Revuelva con cubitos de hielo, luego cuele en un vaso bajo. Agrega la cereza.

CÓCTEL DE PÓQUER

El Poker Cocktail es la respuesta del ron al Manhattan, brindando un sabor inesperadamente cálido, fuerte y ligeramente dulce. Para hacerlo, sustituye el centeno por 2 onzas de ron blanco, aumenta el vermut dulce a 1 onza y reemplaza la cereza por ¼ de onza de sirope de agave o simple.

GINEBRA MARTINI

Creado a fines del siglo XIX, el Gin Martini es el martini original, aunque ha usado muchas máscaras a lo largo de los años. La mayoría está de acuerdo en que la receta básica debería ser una simple mezcla de ginebra, vermú seco y amargo de naranja. Ensuciarlo significa agregar una aceituna verde y una cucharada más o menos de la salmuera de aceitunas del frasco. Esto es para cualquiera que le gusten los cócteles fuertes, limpios y herbales.

2 onzas de ginebra ¾ de onza de vermú seco Una pizca de amargo de naranja 1 aceituna verde (como Castelvetrano), más salmuera De 6 a 10 gránulos de sal kosher Cubitos de hielo

En un vaso agitador, combine la ginebra, el vermú seco, los amargos, 1 o 2 cucharadas de salmuera de aceitunas y sal. Revuelva durante 10 segundos con hielo. Colar en una copa coupé o de cóctel. Decorar con la aceituna en una brocheta de cóctel.

MARTINI VODKA

Un clásico por derecho propio, el Vodka Martini a menudo es difamado por los puristas que prefieren a su hermano ginebra. Pero el vodka martini es un cóctel encantador con amplios sabores limpios y brillantes. Para hacerlo, reemplaza la ginebra por 3 onzas de vodka y reduce el vermú seco a ½ onza.

DAIQUIRÍ

El Daiquiri básico es un modelo de sencillez y equilibrio. Las variaciones datan al menos de fines de la década de 1880, pero fue a principios de la década de 1900 en La Habana que la bebida se convirtió en el ícono del ron blanco, el jugo de lima y el azúcar que conocemos hoy. Esto es para los fanáticos de lo dulce y lo amargo.

3 onzas de ron blanco ½ onza de jugo de lima ¼ onza de sirope de agave o simple Una pizca de amargo de Angostura Cubitos de hielo

En una coctelera, combine el ron, el jugo de lima, el almíbar y el amargo. Agitar con cubitos de hielo, luego colar en un cupé.

WHISKY SOUR

Considere el Whiskey Sour como una especie de bourbon Daiquiri. Cambiar un licor marrón por blanco ofrece una gran diferencia de sabor. Lo que era tropical y refrescante se vuelve rico, aunque todavía brillante. Para hacerlo, sustituya el ron por una cantidad igual de bourbon y la lima por una cantidad igual de jugo de limón.

MARGARITA

La Margarita clásica es parte de la familia Daisy, refiriéndose a las bebidas elaboradas a partir de una mezcla de un licor primario, licor de naranja, jugo de cítricos y agua con gas. Deja el agua de soda y obtienes una Margarita. Una nota sobre la sal: todos los sabores en juego aquí aman un poco de sal. Pero no lo pongas en el borde de tu vaso, donde destruye tu capacidad de saborear cualquier otra cosa. En su lugar, agregue solo unos pocos gránulos a la bebida para realzar y resaltar todos los demás sabores.

2½ onzas de tequila blanco 1 onza de jugo de lima ¾ onza de licor de naranja ¼ onza de jarabe de agave 6 a 10 gránulos de sal kosher Cubitos de hielo

En una coctelera, combine el tequila, el jugo de limón, el licor de naranja, el almíbar y la sal. Agite con cubitos de hielo, luego cuele en un vaso bajo con 1 cubito de hielo grande o 2 estándar.

GROG MARINO

El grog original, introducido en la Royal Navy británica en el siglo XVIII, no era mucho más que ron, jugos de limón y lima, canela y azúcar. Vaya a la década de 1950 y se reinventó como un clásico tiki. Esta versión simplificada se inspiró en eso. Para hacerlo, sustituya el tequila por 1½ onzas de ron blanco y 1½ onzas de ron añejo y use limón en lugar de jugo de lima.