Noreste de EEUU supera efectos de tormenta invernal

AP

Massachusetts, EE.UU.

Partes de Nueva Inglaterra y Nueva York salían el miércoles de una tormenta en la costa noreste que dejó sin suministro eléctrico a miles de usuarios y causó la cancelación de clases y condiciones de nieve en los caminos.

La tormenta comenzó el lunes en la noche y duró hasta el martes, dejando hasta 91 centímetros (3 pies) de nieve y fuertes ráfagas de vientos. En otras partes apenas cayeron algunos centímetros (pulgadas) o se presentó una combinación de aguanieve.

Algunas de las cifras más altas alcanzaron los 89 centímetros (35 pulgadas) de nieve en Peterborough, Nueva Hampshire, y en Ashby, Massachusetts, a unos 24 kilómetros (15 millas) de distancia, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Partes del norte de Nueva York y en las montañas Catskill registraron al menos 60 centímetros (2 pies) de nieve, mientras que en lago Indian , en las montañas Adirondack de Nueva York cayeron unos 79 centímetros (31 pulgadas).

“Simplemente nevaba, nevaba y nevaba”, dijo Geoff Settles, supervisor en una fábrica y residente en Peterborough. “Mi esposa y yo estábamos ayudando a algunos de los vecinos a palear nieve.Literalmente tuvimos que palear cinco y seis veces para impedir que la acumulación subiera hasta nuestro pecho”.

Settles, que creció en Leominster, Massachusetts, recordó las ventiscas en su ciudad natal a finales de la década de 1970. “Diría que nunca antes había visto tanta nieve en toda mi vida”, señaló el miércoles.

En Pittsfield, Massachusetts, donde la nieve alcanzó al menos 45 centímetros (18 pulgadas), Michael Garvey utilizaba su soplador de nieve para despejar su acera y ayudar a un vecino a limpiar el camino de su cochera.

“He vivido aquí toda la vida y he visto algunas nevadas en abril, así que no me sorprende”, dijo Garvey, de 71 años. “Hace un par de semanas nos engañaron con temperaturas cercanas a los 10 grados centígrados (unos 50 grados Fahrenheit), pero volvimos al invierno”.

Unos 67.000 clientes en la región continuaban sin luz el miércoles en la noche, según el portal especializado PowerOutage.us.

“Continuamos previendo que este será un esfuerzo de varios días para restaurar el servicio”, dijo el portavoz de la empresa Unitil, Alec O’Meara.

Cuadrillas procedentes de Nueva York y Pensilvania llegaron para ayudar a la restauración del suministro de electricidad en partes de Massachusetts y para ayudar a evaluar los daños por árboles y cables caidos

En un dramático rescate durante la noche, un equipo de búsqueda ubicó a dos alpinistas que quedaron varados en medio de la nieve en el bosque estatal Mount Washington de Massachusetts.

Los hombres, de 47 y 53 años, esperaban llegar a una cabina pero llamaron al número de emergencias 911 la noche del martes y dijeron que ya no podían ver las marcas del sendero.