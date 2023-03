Matan a tiros al mayor asesino en serie en la historia de Brasil

AP

Río de Janeiro, Brasil

Pedro Rodrigues Filho, más conocido como 'Pedrinho Matador' y considerado el mayor asesino en serie de Brasil, fue asesinado este domingo en la zona metropolitana de Sao Paulo, informaron fuentes oficiales.



Responsable por más de 100 asesinatos, según él mismo confesó, Rodrigues Filho cumplió una pena de 42 años de prisión, fue liberado en 2018 y se convirtió en un exitoso youtuber.



Los hechos ocurrieron en el barrio Ponte Grande, en el municipio de Mogi das Cruzes, a las afueras de la capital paulista, donde 'pedrinho matador' fue asesinado a tiros frente de la casa de su hermana.



De acuerdo con la Policía, varios encapuchados se bajaron de un carro y le dispararon a quemarropa.



Rodrigues Filho, quien falleció a los 69 años, fue acusado de haber matado al menos a 71 personas -entre narcotraficantes, violadores, pedófilos y ladrones-, aunque él mismo confesó que fueron más de cien. Más de la mitad murieron tras las rejas mientras él estuvo preso.



En entrevistas realizadas en años anteriores a medios locales, el asesino señaló que mataba por "placer y venganza" a quienes tenían un pasado criminal, por lo que consideraba que "hacía un bien a la sociedad".



Nacido el 29 de octubre de 1954, en medio de la pobreza, nunca pudo estudiar y desde los diez años ya se dedicaba a robos en el centro de Sao Paulo y se dice que mató a sus primeras víctimas a los once años.



Cuando su padre se quedó sin trabajo no dudó en dispararle al vicealcalde del municipio de Alfenas por haberlo despedido tras acusarlo de robo.



Y años después no le tembló la mano para matar a su progenitor cuando descubrió que había asesinado a su madre con un machete.



Tras salir de prisión, se convirtió en un reconocido 'youtuber' -con cerca de 200.000 seguidres-, lanzó un libro e hizo un documental.