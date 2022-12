Gobierno de Guaidó está en “cuerda floja”

AP

Caracas, Venezuela

Juan Guaidó, el rostro opositor al gobierno de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, quedó el jueves en la cuerda floja luego de que la mayoría de los exdiputados de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 votaron por eliminar la figura del gobierno interino argumentando que se trata de una estrategia política fallida.

Con 72 votos por eliminar el gobierno interino y 23 por conservarlo, terminó la primera sesión, por lo que resta una nueva votación para llegar a una decisión definitiva, de acuerdo con las reglas de la Asamblea opositora. El segundo debate fue citado para el 29 de diciembre.

El debate se dio en una oposición fragmentada acerca de la estrategia a seguir. Guaidó pidió la continuidad del instrumento legal que lo mantiene en dicha posición llamado “estatuto de transición”, mientras que un grupo de políticos abogaron por la eliminación de la figura del gobierno interino.

Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar, indicó a The Associated Press que la eventual eliminación del gobierno interino podría abrir la oportunidad de reconfigurar la estrategia política de la oposición en una dirección más unitaria “centrada en la recuperación institucional para lograr no solo elecciones creíbles, sino condiciones políticas para la gobernabilidad futura”.

Reconocimiento

Inicialmente el llamado gobierno interino fue reconocido por más de 50 países, incluido Estados Unidos y países de América Latina y Europa; sin embargo, el apoyo político externo ha disminuido. Su vecino Colombia decidió recientemente reconocer como legítimo el gobierno de Maduro y le entregó el control de una empresa de fertilizantes que por años estuvo a cargo de la oposición.

Pedro Benítez, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela, dijo a la AP que la oposición ha logrado tener control de ciertos activos en virtud del reconocimiento diplomático de varios países, especialmente de Estados Unidos, sin embargo, internamente en Venezuela han perdido apoyo con el paso del tiempo y la falta de resultados. “El interinato apostó a que la presión internacional iba a ser suficiente y fue un error dejar que se desmovilizara su base interna en el país”, explicó.

DETALLES

Reto.

La oposición -que considera que Venezuela pasa por una “dictadura” en manos de Maduro- tiene el reto de llegar unida a unas primarias opositoras presidenciales de que planean para 2023, antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Ilegítimo.

Fue la Asamblea Nacional opositora la que creó a partir de 2019 un gobierno interino al no reconocer el resultado electoral de 2018 en el que Maduro se mantuvo en el poder y calificarlo de “ilegítimo”.