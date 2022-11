ONG exigen que diálogo venezolano aborde la libertad de los presos políticos

EFE

Caracas, Venezuela

Las ONG de Venezuela Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Familia SOS Libertad exigieron este martes que en la próxima ronda de negociación entre el Gobierno y la oposición, que reanudaron el diálogo el pasado sábado tras más de un año suspendido, se aborde la liberación de los considerados presos políticos, un punto que el antichavismo planea tocar en este proceso.



En un comunicado, JEP lamentó que, en el primer encuentro, "no fuese incluido como punto de agenda", por lo que exhortó a ambas partes y a la "comunidad internacional que hace de garante" a que, en la próxima ronda, el tema se incorpore como asunto "urgente".



"Consideramos de suma preocupación que el punto de los presos políticos y la persecución a la disidencia no haya sido manifestado claramente hasta los momentos, como una condición determinante para que los acuerdos que se fijen en la mesa impliquen actos de coherencia, correspondencia y convivencia que permitan la reconstrucción de Venezuela", dijo la ONG.



Asimismo, la organización afirmó que es "imposible hablar de condiciones electorales y recuperación del sistema democrático, si se considera que 330 asesinados y más de 300 presos políticos pesan menos que 27 millones de habitantes".



Por su parte, Familia SOS Libertad ve "con dolor e impotencia que un tema de tal gravedad no haya sido tomado en cuenta como uno de los puntos más urgentes" de la agenda, y exigió la liberación "inmediata" de los afectados, que "siguen siendo torturados".



La negociación, suspendida formalmente desde octubre de 2021 por decisión del Gobierno, se instaló de nuevo este sábado en Ciudad de México, donde las partes suscribieron un acuerdo social que busca desbloquear recursos que Venezuela tiene congelados, para destinarlos a ayudar a las poblaciones más vulnerables.



La delegación opositora aseguró este lunes que buscará convenir condiciones electorales en la próxima fase, de cara a las presidenciales de 2024.