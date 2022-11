La ONU creará un fondo común para canalizar la ayuda humanitaria a Venezuela

EFE

Naciones Unidas

La ONU creará un fondo común que canalice la asistencia humanitaria a Venezuela, tras el acuerdo logrado el pasado viernes entre el Gobierno y la oposición de ese país para desbloquear los fondos venezolanos congelados en el sistema bancario internacional.



El fondo podrá recibir además financiación de donantes, y su misión será la de distribuirlos a las agencias de la ONU para que ellas canalicen la ayuda necesaria "para usos humanitarios", dijo este lunes el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.



El acuerdo firmado el viernes en México, tras la reanudación del diálogo con la Plataforma Unitaria (suspendido formalmente en octubre de 2021 por decisión del Ejecutivo), establece que la oposición y el Gobierno tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica o la reparación de las redes eléctricas.



Con respecto a qué cantidad es la que ahora se desbloquea, el portavoz no quiso confirmar ni desmentir la cifra de 3.000 millones de dólares publicada por algunos órganos de prensa, y tampoco dio detalles sobre cómo van a comenzar a utilizarse los primeros fondos desbloqueados.



En cuanto a si estos fondos servirán también para pagar los atrasos de Venezuela en sus pagos a la ONU, el portavoz aclaró que ambos temas no tienen nada que ver.



"No hay reticencia (de Venezuela) a pagar, sencillamente hay obstáculos" -dijo Dujarric-, unos obstáculos que Caracas y la ONU estudian juntos para ver cómo superarlos, añadió.



El desbloqueo de los fondos congelados se acordó en el marco de unas negociaciones entre el Gobierno y la oposición auspiciadas por Noruega y con apoyo de México, que han propiciado también que el gobierno estadounidense autorice a la petrolera Chevron a reanudar sus operaciones en Venezuela.