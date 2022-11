¡Nuevo millonario! Un solo ganador en EEUU se lleva premio récord de 2,040 millones de dólares en Powerball

Un solo ganador que compró la lotería de la Powerball en California (Estados Unidos) se llevó el premio más alto de la historia en ese sorteo, de 2.040 millones de dólares, según anunciaron este martes las autoridades.

El bote de la Powerball, una lotería que se juega en todos los estados y territorios de EE.UU., había ascendido a cifras nunca vistas en los dos últimos sorteos porque nadie tuvo la suerte de acertar todos los cinco números y el extra de la "bola", que supone la guinda.

La Administración de Lotería de California anunció en su cuenta de Twitter que el boleto que acertó los seis números se vendió en un establecimiento de Altadena, y es la primera vez que una persona gana más de 1.000 millones gracias al juego de azar en el estado.

Este premio fue particular, ya que el sorteo debía realizarse la noche del lunes pero un fallo técnico en uno de los estados obligó a retrasarlo a esta mañana, con lo que el bote se incrementó, sobrepasando los 2.000 millones en apenas unas horas.

Pese a la espectacularidad de la cifra, el ganador solo recibirá 930 millones tras tasas e impuestos si decide cobrar su premio de inmediato, pero si lo fracciona en pagos anuales durante 29 años, podría cobrarlo en su integralidad.

La última vez que alguien acertó los seis números de la Powerball fue el 3 de agosto pasado, cuando un afortunado que compró el boleto en Pensilvania se llevó 206,9 millones, pero su último premio histórico fue en 2016, cuando tres ganadores en California, Florida y Tennessee se repartieron 1.586 millones.

The #Powerball numbers for Monday's drawing were 10, 33, 41, 47 and 56 with Powerball 10



