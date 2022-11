Liberada ayer la terminal de Varreux

AP

Puerto Principe, Haití

La terminal de combustible de Varreux fue liberada ayer luego de dos semanas de negociaciones entre el gobierno del primer ministro Ariel Henry y el jefe pandilero Jimmy Shérizier, alias “Barbecue”, para que cediera el control de la terminal a las autoridades, reveló el doctor Harrison Ernest, director general de la Radio Televisión Nacional de Haití(RTNH).

Ernest destacó que su partido Konstwi Lavi (Construir la Vida) desempeñó el papel de mediador.

Más temprano ayer, la Policía Nacional de Haití luchaba para expulsar a una poderosa banda que ha rodeado una terminal de combustible clave en Puerto Príncipe durante casi dos meses, aunque no quedó claro de inmediato si la devastadora situación económica del bloqueo fue levantado por completo.

En un mensaje de voz compartido con The Associated Press, el jefe de policía Frantz Elbé felicitó a los oficiales involucrados en una operación para expulsar a miembros de la federación de pandillas G9 dirigida por Jimmy Cherizier, un ex oficial de policía conocido como “Barbecue”. La pandilla se había negado a ceder y exigió la renuncia del primer ministro Ariel Henry.

No quedó claro de inmediato si alguien murió durante los disparos que resonaron en la capital el jueves o si la pandilla había sido desalojada por completo del área.

“Ganamos una pelea, pero no ha terminado”, dijo Elbé.

Los portavoces de la policía y la oficina del primer ministro Ariel Henry no respondieron mensajes para hacer comentarios.

Las estaciones de radio locales informaron que la zona donde se encuentra la terminal de combustible estaba tranquila ayer viernes.

La falta de combustible ha obligado a cerrar las gasolineras y ha impedido que los hospitales den servicios.