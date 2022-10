Musk anuncia un "consejo de moderación de contenidos" en Twitter

El magnate Elon Musk, ya propietario único de Twitter, anunció este viernes que creará un "consejo de moderación de contenidos" en la plataforma, que se caracterizará por incluir "puntos de vista ampliamente diversos".

Musk, que ha elegido su propia cuenta de Twitter para comunicar algunas de sus intenciones, señala en su último tuit que "mientras ese consejo no se reúna, no habrá mayores decisiones sobre contenidos ni restablecimientos de cuentas".

Con esa última frase, Musk parece referirse a todos aquellos que han visto sus cuentas bloqueadas en los últimos años por violar las políticas de contenido de la red, mayormente por publicar mensajes de odio o escribir insultos en sus cuentas.

La cuenta más prominente de las bloqueadas ha sido la del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), bloqueado en Twitter y en otras redes sociales como Facebook tras el asalto al Capitolio en enero de 2021, al considerar que había instigado desde su cuenta a sus seguidores para protagonizar aquellos hechos violentos.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.