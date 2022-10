Senador de EE.UU.: “Ha comenzado la cuenta atrás para el hambre real en Haití"

Un gran cargamento de arroz desde Luisiana, Estados Unidos, está atascado y no puede salir a navegación hacia Haití, según informa el senador estadounidense Bill Cassidy.

Ante esta situación, indica, en un mensaje en su cuenta de Twitter, “ha comenzado la cuenta atrás para el hambre real en Haití”.

Update on Haiti: I’m told a huge Louisiana Rice shipment is stuck and can’t sail. The countdown has begun to real hunger in Haiti. https://t.co/AgkqVLjHsc