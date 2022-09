Ian sale al Golfo de México tras cruzar el occidente de Cuba

El ojo del huracán Ian, de categoría 3 (sobre 5) en la escala Saffir-Simpson, abandonó este martes tierra cubana y salió al Golfo de México en dirección norte, rumbo a Florida (Estados Unidos).

El Instituto Meteorológico (Insmet) de Cuba indicó que la salida al mar de Ian se produjo a las 11.40 hora local (15.40 GMT) tras debilitarse parcialmente, aunque es probable que recobre fuerza y alcance la categoría 4 en las próximas horas.

Los efectos de Ian seguirán sin embargo sintiéndose durante horas en Cuba, con lluvias intensas y vientos fuertes durante toda la jornada y perturbaciones que persistirán hasta el miércoles.

Las autoridades cubanas han avanzado que los daños materiales son "considerables". Por el momento, no se han reportado daños personales.

12 PM EDT Sep 27 position update of Hurricane #Ian. These hourly updates will continue as long as the eye is easily trackable by land-based radar. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/nGR91HarQ3