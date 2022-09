Se forma la Depresión Tropical #9

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó este viernes que se formó la Depresión Tropical #9, sobre el Mar Caribe.

En su aviso público #9 el NHC indicó que este fenómeno atmosférico se desplaza a unos 20 kilómetros por hora (km/h), con dirección oeste-noroeste, y está localizado a alrededor de 985 kilómetros de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h.

Asimismo, pronosticaron una lenta intensificación de la depresión durante las próximas 24 horas, seguida de una más “significante” en este fin de semana y en el inicio de la próxima.

Hasta el momento la mencionada entidad meteorológica no ha emitido alerta.

5am AST 23 September--Tropical Depression Nine (#TD9) has formed in the central Caribbean this morning.



The Air Force Reserve Hurricane Hunters (@53rdWRS) will be investigating it later this morning to determine its latest structure & intensity.



