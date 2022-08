Los 'cuasi-emprendedores' ven oportunidades y desafíos en las franquicias

Mae Anderson / AP

Nueva York, EEUU

En 2020, Kelly Jackson y Davina Arceneaux querían dejar sus trabajos en la empresa y convertirse en dueños de negocios. Estaban buscando algo a prueba de COVID y resistente a la recesión.

En lugar de salir por completo de debajo de un paraguas corporativo, consideraron la franquicia. Los dos estaban preocupados por los márgenes notoriamente estrechos de los restaurantes. Consideraron una franquicia de pruebas de drogas, pero la inversión inicial fue demasiado elevada.

Un mentor de franquicias les habló sobre Motto Mortgage Home Services, y Jackson y Arceneaux abrieron uno en Oakbrook Terrace, Illinois, en julio de 2020 con una inversión inicial de $35,000.

“La gente siempre necesita nuevos lugares para vivir y siempre está comprando y vendiendo casas”, dijo Jackson. Se toma con calma el aumento de las tasas de interés. “Las tasas de interés suben y bajan, eso es lo que hacen, eso es parte de la industria”.

Jackson y Arceneaux, que habían sido gerente senior de programas y proyectos de TI y subdirector de catering, respectivamente, no tenían experiencia con hipotecas, pero Motto Mortgage brindó capacitación y apoyo.

“No necesariamente necesitas experiencia en esa industria para ingresar a esa categoría, la marca te capacitará”, dijo Matt Haller, presidente y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Franquicias.

En los meses posteriores al golpe de la pandemia, muchas personas con trabajos corporativos decidieron actuar por su cuenta, en lo que se conoce como la “Gran Renuncia”. Buscaron alternativas, incluida la apertura de una franquicia con una marca establecida.

Los “cuasi-emprendedores” que abren franquicias dicen que les gusta la capacidad de comprar una marca comprobada y el acceso a herramientas y operaciones que no obtendría si comenzara su propia pequeña empresa. Pero la franquicia también tiene muchos desafíos. Hay muchas reglas y regulaciones que cumplir. Los contratos son largos y pueden ser difíciles de rescindir.

La cantidad de franquicias en EE. UU. creció aproximadamente un 3 % en 2021 a 774 965 después de una caída en 2020, según IFA. Esos incluyen grandes franquicias como McDonald's o 7-Eleven, pero todo tipo de negocios pueden ser franquiciados, desde limpiadores de piscinas hasta barberías.

Hay alrededor de 3,000 marcas de franquicias en los EE. UU. La IFA predice que las franquicias en los EE. UU. crecerán un 2% a 792,014 este año. Eso sigue siendo solo una fracción del total de 32,5 millones de pequeñas empresas en los EE. UU.

Los propietarios de franquicias compran con una tarifa inicial, desde decenas de miles hasta cientos de miles de dólares, para obtener su negocio y luego pagan un porcentaje de regalías mensual. A cambio, obtienen el uso de la marca y el marketing, y otro tipo de apoyo.

Como chef de repostería de formación clásica, Helen Kim a menudo soñaba con tener su propia panadería. Pero cuando decidió emprender por su cuenta, Kim pensó que construir un negocio desde cero sería "una montaña demasiado grande para escalar".

Mientras trabajaba en Aria Resort & Casino en Las Vegas, Kim era una cliente frecuente en Paris Baguette. Quedó impresionada y el año pasado compró una franquicia de Paris Baguette en la ciudad con su hermana.

Si bien los requisitos financieros son estrictos (según el sitio web de la compañía, los franquiciados necesitan un valor neto de $1.5 millones y $500,000 en activos líquidos), Kim dijo que valió la pena. Si bien el dinero invertido en una franquicia todavía está en riesgo si el negocio fracasa, el reconocimiento de la marca y el apoyo del franquiciador ofrecen una red de seguridad mayor que el establecimiento de una marca desconocida.

Sin embargo, acostumbrarse a una estructura de franquicia puede ser un ajuste. Cuando Chris Dordell y su esposo Jason Fenske decidieron dejar sus trabajos en Wells Fargo y Salesforce y abrir dos Club Pilates en 2018 y un estudio YogaSix en 2020, en Palm Springs y sus alrededores, apreciaron el libro de jugadas proporcionado por el franquiciador, Xponential.

“Fue atractivo en esta etapa después de estar en trabajos corporativos durante más de 20 años que pudiéramos conectarnos a un modelo existente”, dijo Dordell.

Pero Dordell dijo que seguir el libro de reglas corporativas tomó un tiempo de adaptación. Hubo algunos costos incurridos al construir las franquicias que podrían haberse recortado, pero "para mantener la coherencia en toda la empresa, teníamos que seguir el modelo".

Si un franquiciador cambia de dirección corporativa o se vende, el franquiciado puede quedarse en la estacada.

Tom Lee y su esposa abrieron una franquicia de atención médica domiciliaria, Home Care Assistance, en Burlington, Vermont, a fines de 2016, luego de que Lee decidiera dejar su carrera en administración de ventas para una gran empresa. Después de invertir inicialmente $300,000 y pasar tres años viviendo de ahorros y sin recibir un salario, el negocio comenzó a despegar.

Lee actualmente emplea a 65 cuidadores y tuvo aumentos de ganancias de dos dígitos en 2020 y 2021. Pero el franquiciador cambió de propietario y comenzó a comprar franquiciados para operarlos de forma privada. En 2022 cambió su nombre a The Key, dejando en el limbo a los aproximadamente 20 franquiciados restantes, todavía conocidos como Home Care Assistance.

Lee dijo que todavía está pagando una tarifa de regalías mensual del 5%, pero no está recibiendo el mismo apoyo. The Key hizo una oferta para recomprar el negocio, pero estaba muy por debajo del valor de mercado, dijo Lee.

The Key no respondió a una solicitud de comentarios.

“Ya no tienen el personal para apoyarnos”, dijo. “Realmente han abandonado la marca”.

Al igual que con cualquier empresa comercial, los franquiciados deben ser conscientes de en qué se están metiendo.

Mario Herman, un abogado con sede en Washington que se enfoca en litigios de franquicias, dijo que es importante que los posibles franquiciados revisen los contratos cuidadosamente para asegurarse de que no se oscurezca nada como quiebras anteriores o falta de rentabilidad.

A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio demandó a Burgerim, un franquiciador de cadenas de hamburguesas de Calabasas, California, que afirma que atrajo a 1500 personas para que pagaran entre $50 000 y $70 000 en tarifas para abrir franquicias sin darles suficiente información sobre los riesgos. Burgerim prometió un reembolso si los franquiciados no podían abrir un restaurante, pero no entregaron, según la denuncia. Burgerim no respondió a una solicitud de comentarios.

“Si se hace correctamente, (una franquicia es) genial, pero hay que ser extraordinariamente cuidadoso”, dijo Herman. “Hay mucho fraude por ahí”.