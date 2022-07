Haití relanza su campaña de vacunación contra la covid-19

EFE

Puerto Príncipe

El Ministerio de Salud Pública de Haití relanzó este martes su campaña de vacunación contra la covid-19 en una ceremonia celebrada en Puerto Príncipe en un contexto de rechazo categórico de la población a la vacuna y de negativa a creer en la presencia de la enfermedad en el país, por lo que solo el 1,4 % de la población se ha inoculado.

Al relanzamiento asistieron miembros del Gobierno y de organismos internacionales asociados en la lucha contra la pandemia.

La responsable de la vacunación en el Ministerio de Salud Pública, Dieula Louissaint, se congratuló de que el país haya podido hacer frente a la pandemia de covid-19, y destacó que esta campaña pretende concienciar a la población sobre la necesidad de protegerse contra la enfermedad aún presente.

Durante este relanzamiento, no menos de 400 motocicletas y una decena de vehículos fueron entregados a las direcciones departamentales del ministerio para supervisar la campaña.

UNIVERSIDAD ESTATAL SE SUMA A LAS ACCIONES

La Universidad Estatal de Haití (UEH) está asociada a esta recuperación, dijo su rector Fritz Deshommes.

"Estamos dispuestos a dar nuestra contribución en la distribución de la vacuna en la comunidad universitaria de Puerto Príncipe y en las ciudades de provincia", dijo Deshommes durante la ceremonia.

El rector sostuvo que la universidad pública está dispuesta a retomar y actualizar la encuesta realizada sobre la enfermedad y la vacuna para saber si la población sigue teniendo la misma percepción sobre la pandemia y la vacuna.

Cuando la enfermedad apareció por primera vez en 2020, la UEH creó un grupo de trabajo que incluía a médicos, químicos y virólogos para evaluar las recetas de medicina tradicional utilizadas por la población para combatir la pandemia.

El panel demostró que las hojas, flores, plantas, hierbas y cortezas y todos los demás ingredientes movilizados -añadidos a todas las mezclas inventadas- tienen sentido si se tiene en cuenta lo que dice la ciencia sobre las propiedades y los valores de estos ingredientes.

El director de la universidad pública anunció la puesta en marcha de un estudio sobre el covid-19 en septiembre próximo. Este estudio tratará de comprender cómo ha utilizado la población los remedios naturales para prevenir y tratar el covid-19.

COVID-19, OLVIDADO EN HAITÍ

Desde hace varios meses, casi ni se habla de covid-19 en Haití. Los medios de comunicación han dejado de emitir anuncios y el Gobierno apenas lo menciona.

Si el uso de la mascarilla es opcional al aire libre, en las habitaciones cerradas y con aire acondicionado es obligatorio llevarla, según la última decisión adoptada por las autoridades sanitarias el pasado mes de abril. El lavado de manos sigue siendo obligatorio para acceder a instituciones y empresas públicas y privadas.

Sin embargo, medidas como el uso de la mascarilla ya no están a la orden del día en la realidad cotidiana. Muy pocas instituciones, como los bancos comerciales, siguen cumpliendo la normativa. Los organismos públicos, que deberían estar a la vanguardia, ya no prestan atención a las personas que no llevan máscaras.

HAITÍ, MUY MAL VACUNADO

La población haitiana es muy hostil a la vacunación contra el coronavirus. Después de más de un año desde el lanzamiento de la vacunación, solo el 1,4 % de los habitantes han sido inoculados. Unos 160.725 haitianos están totalmente vacunados.

Al 17 de julio de 2022, Haití ha registrado 212.153 casos sospechosos y 32.223 casos confirmados, con 838 personas fallecimientos, para una tasa de letalidad del 2,60 %. El 51,1 % de las víctimas es del sexo masculino.

El departamento del Oeste, donde se encuentra la capital, es el más afectado con más de 20.276 casos y 403 muertes. La municipalidad de Delmas es la más afectada en el oeste, con 996 casos registrados y 12 muertes.