Los demócratas aprueban proteger por ley el matrimonio homosexual en EE.UU.

EFE

Washington

La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este martes proteger por ley el matrimonio homosexual, después de que la eliminación del derecho al aborto por parte del Tribunal Supremo haya hecho saltar las alarmas por la posibilidad de que se eliminen más precedentes judiciales en el país.



La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, dio su aval con 267 votos a favor y 157 en contra.



Ese proyecto de ley será ahora enviado al Senado, donde la ajustada mayoría demócrata necesitará el apoyo de al menos 10 republicanos para sacarlo adelante.



Independientemente del futuro resultado en la Cámara Alta, los progresistas pueden sacar partido de una votación que obligue a los senadores republicanos a retratarse de cara a las elecciones legislativas de noviembre, cuya campaña ya copa la cuestión del aborto.



"Si el Tribunal Supremo no revoca 'Obergefell' (la sentencia que protege el matrimonio igualitario), esta ley será innecesaria, pero inofensiva. Si la decisión es revocada, será crucial", dijo el representante demócrata Jerry Nadler en referencia a la posibilidad de que la Corte Suprema revise otros precedentes legales tras la eliminación de la protección del derecho al aborto.



Nadler respondía así al republicano Jim Jones, quien criticó la propuesta de los demócratas por "innecesaria", ya que en su opinión la sentencia del Supremo sobre el aborto "deja claro que no puede ser malinterpretada" para aplicarse a otras garantías.



Sin embargo, el juez conservador del Tribunal Supremo Clarence Thomas sugirió en una opinión concurrente a esa sentencia que se deberían revisar diversos precedentes legales fundamentados sobre la doctrina del "debido proceso fundamental", lo que incluye los fallos que protegen el matrimonio igualitario o el acceso a anticonceptivos.



Varios representantes demócratas homosexuales recordaron este martes el día en que el Supremo estadounidense protegió el matrimonio homosexual con la sentencia "Obergefell contra Hodges", de 2015.



"Ese día, el Tribunal Supremo decidió que teníamos derecho al matrimonio igualitario. Muchos cantamos el himno nacional delante de la corte, porque cuando tu país se pone a tu nivel es algo precioso", dijo Sean Patrick Maloney, de Nueva York.



Otro congresista neoyorquino, Mondaire Jones, recordó a sus compañeros conservadores que "desde 'Obergefell' casi 300.000 parejas homosexuales se han casado". "Imaginen decirle a la próxima generación de estadounidenses, a mi generación, que ya no tenemos derecho a casarnos con quien queramos", lamentó.



El Supremo, de mayoría conservadora, revocó el 24 de junio la sentencia "Roe contra Wade", que durante media década protegió el acceso al aborto en el país.



Desde entonces, un gran número de activistas y políticos progresistas han advertido de la posibilidad de que la corte haga lo mismo con otros derechos y han pedido el voto para sus representantes en las legislativas para asegurar que esto no ocurre.