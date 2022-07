Líderes mundiales lamentan el "atroz" asesinato de Shinzo Abe: "Es un momento oscuro y triste para la sociedad"

Cerca de una decena de líderes mundiales han lamentado este viernes el "atroz" asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe y han aseverado que se trata de una "pérdida irreparable" en un momento "oscuro y triste" para la sociedad.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trasladado sus condolencias a la familia del exmandatario y ha condenado que "un criminal haya acortado la vida de un flamante hombre de Estado que lideró el Gobierno japonés durante mucho tiempo y que logró un gran desarrollo para las relaciones entre los dos países".

El mandatario ha indicado así que Moscú "mantenía contactos regulares con Abe, en los que sus cualidades personales y profesionales se manifestaban por completo", según un mensaje de Telegram, recogido por el Kremlin.

"La memoria de esta persona maravillosa permanecerá para siempre en los corazones de la gente que lo conoció. Espero mucha fortuna y coraje a su familia ante esta dificultad y esta pérdida irreparable", ha aseverado.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho sentirse "increíblemente triste" por las noticias llegadas desde Japón sobre la muerte de Abe, que recibió un disparo mortal durante un acto de campaña en la localidad de Nara, situada en el suroeste del país.

"Su liderazgo global en tiempos difíciles será recordado por muchos. Mis pensamientos están con su familia, sus amigos y el pueblo japonés. Reino Unido está con vosotros en este momento oscuro y triste", ha subrayado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

Utterly appalled and saddened to hear about the despicable attack on Shinzo Abe.



My thoughts are with his family and loved ones.