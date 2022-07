Ufólogo dice "dialecto extraterrestre" que habla mujer viral en redes sociales no tiene fundamento

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Jaime Maussan, quien es considerado como uno de los mayores expertos de la ovniología en México, dijo que el “dialecto extraterrestre” de Mafer Walker, la colombiana que se ha vuelto viral en redes sociales por su “don espacial”, no tiene fundamento.

Maussan, dijo a su salida de una rueda de prensa con las autoridades para tratar el tema de un avistamiento de “Ovnis en Tijuana”, de acuerdo con la revista Chisme No Like, que lo que la mujer hace no ha sido demostrado científicamente.

Estas palabras que emitió el ufólogo surgieron luego de que un reportero pidiera su opinión sobre la psíquica. Maussan se molestó y solicitó que no la mencionaran.

“Como esta señora que dice que habla alienígena, por favor no, o sea, este es un fenómeno serio. Yo necesito pruebas, necesito evidencias y no tengo ninguna con esta persona, la respeto, es muy respetable lo que ella hace, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar”, manifestó Maussan,

Walker está viviendo desde hace varios años en México.

El pasado 6 de junio fue entrevistada en el programa de televisión matutino “Venga la Alegría” que se transmite por TV Azteca dado su “don” por hablar idioma extraterrestre, lo cual generó división de opiniones en redes sociales.

Según El Diario de México, en la entrevista, Mafe explicó que ella desarrolló este “don” tras conocer hace ya unos años a Agatha, una mujer que dice también tener el don de comunicarse con seres espaciales y quien también estuvo presente en dicha emisión televisiva.

La propia Walker se describió a sí misma como una médium, capaz de abrir portales interdimensionales donde realiza conexiones con códigos galácticos; de igual forma dice que gracias a sus dones psíquicos le es mucho más sencillo poder hablar el idioma alien, reseña el medio El Diario.

“A través de Agatha recordé todos mis dones psíquicos, todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias, constelaciones, las estrellas, otros planetas… y mi cuerpo, toda mi data se empezó a activar”, fue lo que declaró a “Venga la Alegría”.