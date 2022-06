Prohibición aborto desata terremoto en EEUU

AFP

Washinton, EEUU

La derecha conservado­ra estadounidense aco­gió con satisfacción es­te viernes la sentencia de la Corte Suprema que “ti­ra al basurero de la histo­ria” el derecho al aborto, mientras los progresistas y varias organizaciones so­ciales prometieron seguir “luchando” para defen­derlo.

En un discurso televisado, el presidente Joe Biden la­mentó un “día triste” pa­ra Estados Unidos y califi­có la decisión de “trágico error” como resultado de la “ideología extremista”. Biden lamentó que Esta­dos Unidos fuera una “ex­cepción” en el mundo.

El expresidente Donald Trump dijo por el contra­rio a Fox News que el fallo fue la “voluntad de Dios”, mientras quien fuera su vicepresidente Mike Pen­ce celebró que la famosa sentencia que garantizó el derecho al aborto durante casi 50 años haya sido “ti­rada al basurero de la his­toria”.

“Hoy, la Corte Suprema no solo revirtió casi 50 años de precedente histórico si­no que relegó la decisión más intensamente perso­nal que alguien puede to­mar a los caprichos de polí­ticos e ideólogos, atacando las libertades fundamenta­les”, tuiteó el expresidente demócrata Barack Obama.

La Campaña ProVida tam­bién se refirió a “un día tras­cendental para los derechos humanos”.

Giro

En un giro histórico, la Cor­te Suprema de Estados Uni­dos enterró la sentencia que garantizaba el derecho a abortar. La decisión no ile­galiza la interrupción vo­luntaria del embarazo, si­no que devuelve al país a la situación vigente antes de la emblemática senten­cia “Roe v. Wade” de 1973, cuando cada estado era li­bre de autorizarla o no.

Varios estados ya anuncia­ron la prohibición del abor­to en su territorio.

“Este es un día monumen­tal para la santidad de la vi­da”, dijo el fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, en un tuit acompañado de una imagen que lo muestra rati­ficando un texto que “real­mente” pone fin al aborto en este conservador estado central.

La gobernadora republica­na de Dakota del Sur, Kris­ti Noem, dijo que el aborto ahora es ilegal en este es­tado del norte de Estados Unidos, bajo una ley llama­da “zombie” o “gatillo” que había sido redactada con anticipación para entrar en vigor automáticamente en caso de cambio de jurispru­dencia por la Corte Supre­ma.

Reacciones de inmediato

Los campos a favor y en contra se movilizaron de inmediato. La principal or­ganización estadouniden­se de planificación fami­liar prometió a su vez que continuará “luchando” pa­ra restaurar este derecho y preservarlo tanto como sea posible a nivel local.

Los gobernadores de tres estados liberales de la cos­ta oeste de Estados Unidos, anunciaron una iniciativa conjunta para garantizar y defender el acceso al abor­to, minutos después que la Corte Suprema emitiera un fallo suprimiendo este de­recho.

“Ellos quieren quitarle la libertad a las mujeres (...) California se ha unido a Oregon y Washington pa­ra defender a las mujeres y proteger su derecho a tener salud reproductiva”, dijo en un comunicado el gober­nador de California, Gavin Newsom.

“El aborto es cuidado sani­tario, y no importa de dón­de vengas, Oregon no le da­rá la espalda a alguien en busca de cuidados sanita­rios”, dijo su gobernadora, Kate Brown. “Déjenme ser clara: no puedes prohibir el aborto, sólo prohibir el de­recho a un aborto seguro”, agregó.

Su par en Washington, Jay Inslee, sostuvo que “el de­recho a elegir no debe de­pender de cuál partido tie­ne la mayoría, pero es en este punto en el que esta­mos”.

Los mandatarios regiona­les anunciaron este vier­nes acciones legales y en­vío de recursos destinados a que la salud reproductiva sea accesible a las mujeres de cualquier región del país dentro de sus estados

A nivel internacional, Ca­nadá y Reino Unido, dos de los aliados más cerca­nos de EEUU, deploraron la decisión de la Corte Su­prema. “Las noticias de Es­tados Unidos son horribles. Mi corazón está con los mi­llones de mujeres estado­unidenses que perderán su derecho legal al abor­to”, tuiteó el primer minis­tro canadiense, Justin Tru­deau.

SEPA MÁS

Paso atrás.

El primer ministro bri­tánico, Boris Johnson, lamentó a su vez el “gran paso atrás” que se produjo.

Fundamental.

El presidente francés, Emmanuel Macron, la­mentó que la Corte Su­prema de Estados Uni­dos “pusiera en duda” las libertades de las mu­jeres y subrayó que “el aborto es un derecho fundamental para to­das las mujeres. “Se tie­ne que proteger. Expre­so mi solidaridad con las mujeres cuyas liber­tades fueron puestas en duda hoy por la Cor­te Suprema de Estados Unidos”, tuiteó.

Duro golpe.

La revocación del dere­cho al aborto en EEUU asestó “un duro golpe a los derechos huma­nos de las mujeres y a la igualdad de género”, afirmó la Alta Comisio­nada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “El acceso a un aborto se­guro, legal y eficaz está firmemente arraigado en el derecho humano internacional”, añadió Bachelet.