Los duques de Sussex mantienen perfil bajo en el Jubileo de Isabel II

EFE

Londres

Los duques de Sussex, cuyo viaje al Reino Unido había creado expectativa tras su retirada de la Casa Real británica, quieren mantener un perfil lo "más bajo que sea posible" durante las celebraciones por los 70 años del reinado de Isabel II, según Omid Scobie, autor del libro "Finding Freedom".

El príncipe Enrique y Meghan Markle, duques de Sussex, no fueron vistos el jueves durante el desfile militar "Trooping the Colour", que marca el cumpleaños oficial de la reina, y solo hay unas fotografías de ellos tomadas a distancia mientras hablaban con unos niños en la sede de la guardia real de caballería, en Londres.



Scobie, cuyo libro es una autobiografía de la pareja, dijo este viernes a la cadena BBC que habló con personas cercanas a los duques y le dijeron que Enrique y Meghan "quieren ser lo más discretos posible" durante este viaje al Reino Unido.



"Es casi difícil de creer, pero creo que ayer Trooping the Colour fue un gran ejemplo. Realmente no los vimos en las cámaras de televisión", añadió el autor, quien recalcó que los duques mantienen una relación "cálida y cercana" con la reina Isabel II.



Los duques de Sussex participarán este viernes en el servicio de Acción de Gracias que se celebrará en la catedral de San Pablo, en Londres, al que asistirán miembros de la familia real; el primer ministro británico, Boris Johnson, e invitados especiales.



Al servicio no asistirá la reina, según el palacio de Buckingham, tras sentir "molestias" al término ayer del "Trooping the Colour".



Los duques de Sussex han viajado a Londres con sus hijos, Archie y Lilibet, y esta será la primera vez que la soberana británica tenga oportunidad de conocer a la niña, que mañana cumplirá un año.



"Esos momentos con Lilibet son muy privados entre ellos y la reina", resaltó Scobie.

Los duques de Sussex, que se casaron en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor en 2018, decidieron apartarse de la Casa Real en 2020 y desde entonces han mantenido una relación tensa con el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, y el duque de Cambridge, Guillermo, hermano del príncipe Enrique, según los medios.