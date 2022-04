Las vacunas Covid-19 todavía funcionan, pero los investigadores buscan nuevas mejoras

LAURAN NEERGAARD | AP

Las vacunas contra el COVID-19 se encuentran en un momento crítico, ya que las empresas prueban si los nuevos enfoques, como las inyecciones combinadas o las gotas nasales, pueden mantenerse al día con un coronavirus mutante, aunque no está claro si se necesitan cambios.

Ya existe confusión pública sobre quién debería recibir un segundo refuerzo ahora y quién puede esperar. También hay debate sobre si casi todo el mundo podría necesitar una dosis adicional en el otoño.

"Estoy muy preocupada por la fatiga del refuerzo" que causa una pérdida de confianza en las vacunas que aún ofrecen una protección muy fuerte contra los peores resultados de COVID-19, dijo la Dra. Beth Bell de la Universidad de Washington, asesora de los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. y Prevención.

A pesar del éxito en la prevención de enfermedades graves y la muerte, existe una presión creciente para desarrollar vacunas mejores para defenderse de infecciones más leves, así como opciones para contrarrestar variantes aterradoras.

“Parece que hacemos un simulacro de incendio cada trimestre, cada tres meses más o menos” cuando otro mutante provoca pruebas frenéticas para determinar si las inyecciones están funcionando, dijo la jefa de vacunas de Pfizer, Kathrin Jansen, en una reunión reciente de la Academia de Ciencias de Nueva York.

Sin embargo, buscar mejoras para la próxima ronda de vacunas puede parecer un lujo para las familias estadounidenses ansiosas por proteger a sus hijos más pequeños, niños menores de 5 años que aún no son elegibles para recibir una vacuna. La Dra. Jacqueline Miller de Moderna dijo a The Associated Press que su solicitud para administrar dos inyecciones de dosis baja a los niños más pequeños se presentaría a la Administración de Alimentos y Medicamentos "bastante pronto". Pfizer aún no ha informado datos sobre una tercera dosis de su inyección extrapequeña para niños pequeños, después de que dos no resultaron lo suficientemente fuertes.

LAS INYECCIONES COMBINADAS PUEDEN SER LOS PRÓXIMOS

Las vacunas originales contra la COVID-19 siguen protegiendo fuertemente contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte, especialmente después de una dosis de refuerzo, incluso contra las variantes más contagiosas.

Actualizar la receta de la vacuna para que coincida con las últimas variantes es arriesgado, porque el próximo mutante podría no tener ninguna relación. Por lo tanto, las empresas están siguiendo el ejemplo de la vacuna contra la gripe, que ofrece protección contra tres o cuatro cepas diferentes en una sola inyección cada año.

Moderna y Pfizer están probando la protección contra el COVID-19 2 en 1 que esperan ofrecer este otoño. Cada inyección "bivalente" combinaría la vacuna original probada con una versión dirigida a omicrones.

Moderna tiene una pista de que el enfoque podría funcionar. Probó una inyección combinada dirigida a la versión original del virus y una variante anterior llamada beta, y descubrió que los receptores de la vacuna desarrollaron niveles modestos de anticuerpos capaces de combatir no solo a beta sino también a mutantes más nuevos como omicron. Moderna ahora está probando su candidato bivalente dirigido a omicron.

Pero hay una fecha límite inminente. El Dr. Doran Fink de la FDA dijo que si se van a administrar inyecciones actualizadas en el otoño, la agencia tendría que decidir sobre un cambio de receta a principios del verano.

NO ESPERES REFUERZOS CADA POCOS MESES

Para la persona promedio, dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna más un refuerzo, un total de tres inyecciones, "lo preparan" y lo preparan para lo que puede convertirse en un refuerzo anual, dijo el Dr. David Kimberlin, asesor de los CDC de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Después de ese primer refuerzo, los datos de los CDC sugieren que una dosis adicional ofrece a la mayoría de las personas un beneficio temporal incremental.

¿Por qué el énfasis en tres inyecciones? La vacunación desencadena el desarrollo de anticuerpos que pueden defenderse de la infección por coronavirus, pero que naturalmente disminuyen con el tiempo. La siguiente línea de defensa: las células de memoria que entran en acción para crear nuevos combatientes de virus si se infiltra una infección. Los investigadores de la Universidad Rockefeller descubrieron que esas células de memoria se vuelven más potentes y capaces de atacar versiones más diversas del virus después del tercer disparo.

Incluso si alguien que está vacunado contrae una infección leve, gracias a esas células de memoria "todavía hay mucho tiempo para protegerlo contra una enfermedad grave", dijo el Dr. Paul Offit del Children's Hospital of Philadelphia.

Pero algunas personas, aquellas con sistemas inmunitarios severamente debilitados, necesitan más dosis por adelantado para tener una mejor oportunidad de protección.

Y a los estadounidenses mayores de 50 años se les ofrece un segundo refuerzo, luego de decisiones similares de Israel y otros países que ofrecen la oportunidad adicional para brindarles a las personas mayores un poco más de protección.

El CDC está desarrollando consejos para ayudar a las personas elegibles a decidir si recibir una inyección adicional ahora o esperar. Entre aquellos que podrían querer un segundo refuerzo antes se encuentran los ancianos, las personas con problemas de salud que los hacen particularmente vulnerables o que corren un alto riesgo de exposición por el trabajo o los viajes.

¿PODRÍAN LAS VACUNAS NASALES BLOQUEAR LA INFECCIÓN?

Es difícil que una inyección en el brazo forme muchos anticuerpos que combaten el virus dentro de la nariz, donde se adhiere el coronavirus. Pero una vacuna nasal podría ofrecer una nueva estrategia para prevenir infecciones que alteran la vida cotidiana de las personas, incluso si son leves.

“Cuando pienso en lo que me haría recibir un segundo refuerzo, en realidad quisiera prevenir infecciones”, dijo la Dra. Grace Lee de la Universidad de Stanford, quien preside el comité asesor de inmunización de los CDC. “Creo que tenemos que hacerlo mejor”.

Las vacunas nasales son difíciles de desarrollar y no está claro qué tan rápido podría estar disponible. Pero varios están en ensayos clínicos a nivel mundial. Uno en pruebas de última etapa, fabricado por Bharat Biotech de India, utiliza un virus del resfriado de chimpancé para administrar una copia inofensiva de la proteína de punta de coronavirus en el revestimiento de la nariz.

“Ciertamente no quiero abandonar el éxito que hemos tenido” con las vacunas contra el COVID-19, dijo el Dr. Michael Diamond de la Universidad de Washington en St. Louis, quien ayudó a crear el candidato que ahora tiene licencia para Bharat.

Pero “vamos a tener dificultades para detener la transmisión con las vacunas sistémicas actuales”, agregó Diamond. “Todos hemos aprendido eso”.