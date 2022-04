Cinco muertos al estrellarse avioneta contra camión de refrescos en Haití

AP

Puerto Príncipe

Una avioneta se estrelló el miércoles en la bulliciosa capital haitiana de Puerto Príncipe, matando al menos a cinco personas e hiriendo a varias más, dijeron las autoridades.

El avión se dirigía a la ciudad costera sureña de Jacmel cuando intentó aterrizar en la comunidad de Carrefour y chocó contra un camión que transportaba botellas de refresco, dijo Pierre Belamy Samedi, comisionado de policía de esa región.

Le dijo a The Associated Press que el conductor del camión estaba entre los muertos. Dijo que el piloto fue llevado al hospital, pero su estado no se supo de inmediato. Dijo que un total de cinco personas estaban a bordo del avión.

No hubo más detalles disponibles de inmediato.

El primer ministro Ariel Henry tuiteó que estaba triste por el accidente y ofreció sus condolencias a los familiares de los fallecidos.