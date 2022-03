Esposa de expresidente hondureño confía en una resolución judicial favorable

EFE

Tagucigalpa, Honduras

Ana García, esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), confió este sábado en que el Supremo hondureño emitirá el lunes "una resolución favorable" para que el exgobernante no sea extraditado a Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados con narcotráfico y uso de armas.

"Estamos confiando en los argumentos sólidos que se presentaron, que van a ser analizados, estudiados y vamos a tener una resolución favorable el próximo lunes", afirmó García en declaraciones al canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en Tegucigalpa.

El exgobernante, de 53 años, permanece recluido en la unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional luego de ser capturado en su casa el 15 de febrero, un día después de que EE.UU. solicitara su arresto preventivo con fines de extradición.

El pleno de magistrados ha sido convocado a reunión el lunes para ratificar, modificar o revocar la decisión de extradición de Hernández.

La ex primera dama dijo que espera que los magistrados escuchen "los argumentos legales" de la defensa de su esposo, porque tienen "una fortaleza muy importante" y que están "basados en la ley".

SIN PRESIONES

"Con el equipo (de defensa) se ha estudiado cada uno de los argumentos y todos tienen el peso de ley para que la Corte Suprema de Justicia, analizándolos dentro de toda la argumentación, sin ningún tipo de presiones o condicionamientos, sino con una aplicación de la ley, pueda otorgar la apelación y denegar esta solicitud de extradición", explicó.

La ex primera dama afirmó que un tratado suscrito en 1909 entre Honduras y EE.UU. "no habilita bajo ninguna circunstancia la extradición de nacionales de ninguno de los dos países".

"El artículo 8 dice textualmente: ninguna de las partes contratantes aquí citadas estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos", añadió.

García señaló que la defensa de su esposo ha estudiado un caso en el que "Estados Unidos frente a un caso similar, con un tratado suscrito con Portugal, declaró que no procedía la extradición de sus ciudadanos, entonces si EE.UU. no está en posesión de extraditar a sus ciudadanos, tampoco debe Honduras extraditar a un ciudadano bajo las estipulaciones de este tratado porque no corresponde".

"Hacerlo bajo estas condiciones es un atropello a los derechos humanos, en este caso de mi esposo, una violación a los derechos y las obligaciones que ha suscrito el Estado", insistió.

VÍCTIMAS DE CONSPIRACIÓN

La ex primera dama aseguró que su esposo "es inocente" y que su familia es "víctima de una conspiración, una venganza de los mismos narcotraficantes que fueron perseguidos, se entregaron, fueron extraditados o que tuvieron que huir del país, asesinos confesos que tienen negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos para rebajar y reducir sus condenas".

Agregó que esas personas están "llenas de venganza y maldad, por años cometieron todo tipo de delitos en nuestro país causando muerte y dolor y fueron combatidos de frente por Juan Orlando".

"Juan Orlando no es un criminal, no es un narcotraficante, nuestra familia no lo ha sido tampoco, al contrario, siempre ha habido un compromiso de combate al crimen organizado", aseguró García.

Dijo ser una mujer "que cree firmemente que hay un Dios que todo lo ve y entre cielo y tierra no hay nada oculto (...), tarde o temprano toda la verdad saldrá a la luz" y se demostrará "que esas acusaciones son falsas, esa petición que han hecho no procede por los argumentos que los abogados han expresado".