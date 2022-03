Escritora ucraniana muere en combate con las tropas rusas

Durante la primera semana de conflicto, Ucrania sigue reportando muertes a causa de la invasión llevada a cabo por Rusia. En este trance bélico cayó en combate con tropas rusas la ucraniana Iryna Tsvila, el pasado 24 de febrero.

El filósofo y editor Volodymyr Yermolenko, informó a través de su cuenta de twitter que su colega fue asesinada. A la vez, resaltó la valentía y amabilidad de esta escritora.

“Mi amiga fue asesinada hoy, Iryna Tsvila. Increíblemente valiente y amable persona. Pasó por la guerra de Donbas como voluntario. Se unió a la defensa territorial ahora”, apuntó el editor del medio Ukraine World,

También dijo que recientemente escribieron un libro titulado "Voces de Guerra. Historias de Veteranos", ella entre los autores. Escribió sobre su jardín de rosas.

Madre de 5 hijos, Tsvila formaba parte de la Brigada de la Guardia Nacional de Respuesta del Ejército de Ucrania y falleció junto a su esposo Dmytro el según señala Quinta Fuerza.

La escritora pertenecía al 17% de mujeres que conforman las Fuerzas Armadas de este país europeo.

my friend was killed today, Iryna Tsvila. Incredibly brave and kind person. Went through Donbas war as volunteer. Joined territorial defence now. We've made a book recently, "Voices of War. Stories of Veterans", she among authors. Wrote about her rose garden. Look at this smile pic.twitter.com/bSSwCLdL5t