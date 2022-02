Juez designado para supervisar investigación del asesinato de Jovenel Moise no sabe si aceptará el cargo

AP

Puerto Príncipe

El nuevo juez designado para supervisar la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse dijo el viernes a The Associated Press que no ha decidido si tomar el caso en medio de preocupaciones de poner su vida en peligro..

El juez Chavannes Étienne dijo que su familia lo está presionando para que no acepte el caso porque temen por su vida. Si aceptara, se convertiría en el tercer juez en hacerse cargo del caso.

No estaba claro de inmediato si Étienne tenía que responder en una fecha determinada. Previamente supervisó la investigación de la masacre de noviembre de 2018 de unas decenas de personas en La Saline, un barrio pobre junto al mar en la capital de Haití.

El magistrado Bernard Saint-Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia de Port-au-Prince, dijo a AP que había elegido a Étienne, pero se negó a hacer más comentarios debido a los temores de que la rotación actual de jueces retrasaría el caso.

El juez Garry Orélien había estado supervisando el caso, pero recientemente renunció en medio de acusaciones de corrupción que él negó. También había pedido más tiempo para investigar el asesinato del 7 de julio, pero Saint-Vil negó la solicitud.

Orélien fue designado después de que otro juez renunciara en agosto por motivos personales, una medida que se produjo después de que uno de sus asistentes muriera en circunstancias poco claras.

Más de 40 personas han sido arrestadas por el asesinato de Moïse en su residencia privada, incluidos varios policías haitianos, un exsenador y 18 exsoldados colombianos, la mayoría de los cuales, según el gobierno colombiano, fueron engañados.

Otros dos sospechosos fueron extraditados recientemente a Estados Unidos: Rodolphe Jaar, ex informante del gobierno estadounidense arrestado en República Dominicana en enero y Mario Palacios, exsoldado colombiano detenido en Jamaica en octubre.

El abogado de Palacios había solicitado un mes adicional para preparar su defensa, y un juez federal en Miami le concedió el viernes. El abogado defensor dijo que Palacios se declarará inocente en marzo. Mientras tanto, se pospuso una audiencia para Jaar para finales de este mes. No se ha declarado culpable y recientemente obtuvo un nuevo abogado defensor.

Jaar y Palacios han sido acusados ??de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de los Estados Unidos y de proporcionar apoyo material con resultado de muerte, sabiendo o con la intención de que dicho apoyo material se utilizaría para preparar o llevar a cabo la conspiración para matar o secuestrar.