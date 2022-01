¿Por qué los turistas prefieren República Dominicana?

Redacción Digital / NC

Santo Domingo, RD

La pandemia del Covid-19 ha provocado una reducción considerable en el número de visitas de turistas a los diferentes destinos. Sin embargo, República Dominicana ha sido favorecida en este aspecto, incluso recibiendo un número mayor en comparación con años anteriores.

De acuerdo a una publicación del periódico New York Times (NYT), los turistas que visitan el país lo hacen atraídos principalmente por sus playas, el sol, y porque se le hace “fácil” su ingreso ante las restricciones que por el Covid han impuesto otras naciones, donde tienen que presentar documentos de vacunación.

Casi cinco millones de personas visitaron República Dominicana en 2021 y solo en diciembre, según el Ministerio de Turismo, el país atrajo a 700.000 visitantes, cifra que la institución consideró como un record.

Entre otras razones que favorecen el gran flujo de turistas, el NYT explica que se debe a una “estrategia poco convencional” debido a que, a diferencia de la mayoría de los destinos caribeños, el país no requiere prueba de vacunación, prueba de covid o cuarentena para la mayoría de viajeros entrantes.

“Sabíamos que era un riesgo y queríamos correrlo”, dijo Jacqueline Mora, viceministra de Turismo, en una entrevista con NYT.

Sin embargo, una resolución del Colegio Médico llamaba a la política actual “discriminatoria” ya que, “los residentes dominicanos tienen que portar carné de vacunación o PCR negativo reciente, mientras que los visitantes no enfrentan los mismos requisitos para ingresar a territorio dominicano”.

Pocas restricciones

“Al momento del check-in, muchos visitantes ya no usaban sus mascarillas, no obstante, era prácticamente imposible encontrar a un miembro del personal que dejara asomara la nariz. Este fue el primer indicio de que los huéspedes y los empleados siguen reglas diferentes”, lee el reportaje de The New York Times.

Los huéspedes dijeron que “luchar” contra el covid parecía más razonable en República Dominicana. “Hemos estado lidiando con esto durante dos años seguidos y, a veces, uno solo quiere tirar la toalla y vivir un poco”, dijo Cara McQueeney.