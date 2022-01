Flurona, ¿qué se sabe de esta nueva infección y cuáles son sus síntomas?

Redacción Digital| SE

Santo Domingo, RD

La flurona, una infección de coronavirus y gripe simultáneas, aún no ha sido detectada en República Dominicana. Fue Israel que anunció su primer caso en una mujer embarazada no vacunada, que dió a luz en el Hospital de Beilinson.

No obstante, algunos informes señalan que éste marcó el primer caso dual de este tipo en el mundo, pero los registros de pacientes con gripe y Covid-19 aparecieron en los Estados Unidos.

¿Qué se sabe de esta nueva infección respiratoria?, ¿en qué consiste? y ¿cuáles son sus síntomas?

"La enfermedad es la misma. Son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores", explicó Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

¿Qué es la flurona en sí?

El diario 'The Times of Israel' ha precisado que no se trata de otra variante del Covid-19 como la ómicron, sino que es la unión de dos enfermedades causadas por diferentes virus: La gripe y el coronavirus.

De hecho, el término flurona fue creado a partir de la fusión de las palabras “flu” (gripe en inglés) y “corona”, “rona” (coronavirus).

El Ministerio de Sanidad Israelí se encuentra estudiando el caso para ver si una combinación de los dos virus causa una enfermedad más grave.

Además, externaron que creen que hay casos similares, todavía no identificados, cuando el país registra casi dos mil personas hospitalizadas por gripe, al tiempo que aumentan los positivos de coronavirus por la variante ómicron.

¿Cuáles son los síntomas de la flurona?

Los síntomas que presentó el caso identificado de "flurona” en la mujer embarazada fueron relativamente leves y la señora no estaba vacunada, según los médicos de Beilinson.

Pero no todos los casos son iguales. La flurona causa dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores, explicó Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital israelí.

Además, ambas enfermedades comparten síntomas similares como tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cabeza y fatiga.

Para evitar el contagio

Para reducir la transmisión, la OPS, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigue recomendando vacunarse y continuar con las medidas de salud pública, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación de los espacios interiores, evitar las aglomeraciones y lavarse las manos.